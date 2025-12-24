Beed Politics: बीड उपनगराध्यक्षपदासाठी डाव-प्रतिडाव; कसोटीसाठी महायुती की क्षीरसागरांची युती?, राजकीय वातावरण पुन्हा गरम!

-दत्ता देशमुख बीड : नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली असली तरी आता उपनगराध्यक्षपद आणि विषय समिती सभापतिदासाठी लागणाऱ्या नगरसेवकांचे पुरेसे संख्याबळ नाही. त्यामुळे आता एकमेकांच्या विरोधात लढलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप एकत्र येतील का, क्षीरसागर भावंडे एकत्र येत अर्धी सत्ता काबीज करणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.बीड नगरपालिकेच्या निकालाने अनेक राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. निवडणुकीत राष्ट्रवादीवर डाव आणि पंडितांना चेक देण्याचा डॉ. क्षीरसागरांचा फासा उलटा पडला. यामुळे पंडितांना बीडच्या राजकीय वर्तुळात पाय ठेवायला वाव अन् निकालामुळे पंडितांचे पाय आणखीच घट्ट रोवले गेले. दरम्यान, निवडणुकीत आमदार विजयसिंह पंडितांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व शिवसंग्रामच्या प्रेमलता पारवे नगराध्यक्ष झाल्या अन् सर्वाधिक १९ जागा जिंकल्या. सोबतच्या शिवसेनेचेही तीन नगरसेवक विजयी झाले. भाजपनेही डॉ. योगेश क्षीरसागरांच्या नेतृत्वाखाली चांगले यश मिळवित १५ जागा जिंकल्या. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार डॉ. ज्योती घुंबरे दुसऱ्या स्थानावर राहिल्या. आमदार संदीप क्षीरसागरांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची कामगिरी निराशाजनक राहिली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष) एका जागेवर जिंकली..काँग्रेस व एमआयएमनेही एकेक जागा जिंकली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्षपद आणि विषय समित्यांसाठी २७ नगरसेवकांचे संख्याबळ गरजेचे असून ते कोण्याही एक पक्ष किंवा एकत्र लढलेल्या पक्षांकडे नाही. त्यामुळे सदर पदासाठी आता तीनही पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे..आमदार क्षीरसागर जाऊ शकतात सत्तेसाोबतदरम्यान, दोन्ही क्षीरसागर एकत्र ही प्रतिमा संदीप क्षीरसागरांच्या भावी राजकारणासाठी तोट्याची ठरू शकते. त्यामुळे अजित पवार जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने शहराच्या विकासासाठी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत.. अशी भूमिका ते घेऊ शकतात, अशा अटकळीही बांधल्या जात आहेत..‘ती’ भूमिका...वक्तव्ये आणि ‘मिठाचा खडा’निवडणुकीच्या तोंडावरच डॉ. योगेश क्षीरसागर यांच्या भूमिकेमुळे भाजपला बळ मिळाले पण पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमोरच पेच निर्माण झाला. पवारांच्या सूचनेवरुन आमदार विजयसिंह पंडितांनी नेतृत्व केले आणि निरीक्षक माजी आमदार संजय दौंड, जिल्हाध्यक्ष अॅड. राजेश्वर चव्हाण, युवक जिल्हाध्यक्ष बळीराम गवते, फारुक पटेल, शेख निझाम, विनोद मुळूक, अमर नाईकवाडे आदींच्या टिमने जुळवाजुळव करून शिवसंग्राम व शिवसेनेला सोबत घेत निवडणूक लढली. निकालही सकारात्मक लागला असला तरी निवडणुकीत डॉ. क्षीरसागरांकडून ‘पक्ष तुमच्याच काकाचा, तुम्हीच नीट सांभाळा’ असे थेट अजित पवारांना प्रत्युत्तर आणि पंडितांवर ‘गेवराईचे पार्सल’ असे टोमणे मारले गेले. त्यात राष्ट्रवादीकडून विजयी नगरसेवकांच्या उमेदवारीला विरोधावरूनच फूट पडलेली होती. त्यामुळे उपनगराध्यक्ष नाही मिळाले तरी बेहत्तर पण डॉ. क्षीरसागरांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला अजिबात सोबत नको, अशी या पक्षातील नेत्यांनी भूमिका आहे. राज्यात सत्ता आणि पवार पालकमंत्री असल्याने एक गट विनाअट सोबत येईल, असा आशावादही राष्ट्रवादीतून व्यक्त होत आहे..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...भावंडे एकत्र येणार का?आतापर्यंत ३५ वर्षे पालिकेवर क्षीरसागरांची सत्ता आहे. मागच्या वेळी क्षीरसागरांतील फुटीनंतरही नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदे त्यांच्याच घरात होते. यावेळी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या भाजपकडून डॉ. सारिका क्षीरसागर यांच्या उपनगराध्यक्षपदासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा युतीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात ‘कोण म्हणते क्षीरसागर मुक्त’, मी नगरसेविका आहे, आमचे १५ नगरसेवक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार संदीप क्षीरसागर आपले दीर आहेत, असे जाहीर वक्तव्य नूतन नगरसेविका डॉ. सारिका क्षीरसागर यांनी निकालाच्या दिवशी केले. त्यामुळे उपनगराध्यक्षपद व विषय समित्यांसाठी क्षीरसागर भावंडे एकत्र येणार का, अशा चर्चा आहेत. वरील वक्तव्य आणि नाईकवाडेंच्या वार्डातील हालचालींवरून क्षीरसागर एकत्रच होते, असा आरोप पंडितांनी केला. आता नेमके कोण एकत्र येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.