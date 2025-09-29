Pramod Padswan Case : फरारी जयश्री दानवेला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या; मावस बहिणीकडे बसली होती लपून, नेमकं काय आहे प्रकरण?

प्रमोद पाडसवान खूनप्रकरणातील फरारी आरोपी जयश्री दानवे हिला अखेर पोलिसांनी अटक केली.जागेच्या वादातून २२ ऑगस्टला झालेल्या हल्ल्यात पाडसवान यांचा खून झाला होता.न्यायालयाने आरोपी जयश्रीला ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..छत्रपती संभाजीनगर : जागेच्या वादातून झालेल्या प्रमोद पाडसवान खून (Pramod Padswan Killing) प्रकरणातील फरारी आरोपी जयश्री दानवे हिला अखेर गुन्हे शाखा पोलिसांनी बेड्या (Police Custody) ठोकल्या. सिडकोतील संभाजी कॉलनीत २२ ऑगस्टला पाडसवान आणि निमोने या दोन कुटुंबीयांत जागेवरून वाद झाला होता. दरम्यान, प्रमोद पाडसवान यांचा खून झाला होता. याप्रकरणातील आरोपी जयश्री दानवे ही तेव्हापासून फरारी होती. तिला पोलिसांनी २७ सप्टेंबरला अहिल्यानगर येथून अटक केली..आरोपी जयश्रीला पोलिसांनी न्यायालयात (Jayshree Danve Arrest) हजर केले असता, तिला ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. खून प्रकरणात जयश्री दानवे हीदेखील आरोपींपैकी एक होती आणि घटनेनंतर ती फरारी झाली..SC Reservation : 'अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण करू नका, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार'; आनंदराज आंबेडकरांचा सरकारला थेट इशारा.तिच्या अटकेसाठी पोलिसांची पथके मागावर होते, परंतु जयश्री वेळोवेळी ठिकाण बदलत पोलिसांना गुंगारा देतो होती. दरम्यान, जयश्री दानवे अहिल्यानगरात तिच्या मावस बहिणीच्या घरी लपून बसल्याची गुप्त माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण वाघ यांच्या पथकाला मिळाली होती. पथकाने अहिल्यानगर गाठत शहरातील माधवनगरातून जयश्रीला बेड्या ठोकल्या..काय आहे प्रकरण?पाडसवान कुटुंबीयांनी आपल्या जागेसमोर बांधकाम साहित्य ठेवल्याने निमोणे कुटुंबातील सदस्यांनी आक्षेप घेतला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यावेळी प्रमोद पाडसवान (वय ३८) यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. ज्यात त्यांचा मृत्यू झाला. प्रमोद यांचे वडील रमेश पाडसवान, आई आणि मुलगा रुद्र हे देखील या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणी प्रमोद यांचे वडील रमेश पाडसवान यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, काशीनाथ निमोणे आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य शशिकाला, ज्ञानेश्वर, गौरव आणि सौरभ यांच्यासह एकूण सहा जणांना सुरवातीला अटक करण्यात आली होती..FAQsप्रश्न 1: प्रमोद पाडसवान खून कधी झाला?उत्तर: २२ ऑगस्ट रोजी जागेच्या वादातून झालेल्या हल्ल्यात त्यांचा खून झाला.प्रश्न 2: जयश्री दानवे कशी फरारी होती?उत्तर: घटनेनंतर ती ठिकाण बदलत राहून पोलिसांना चकवा देत होती.प्रश्न 3: न्यायालयाने काय निर्णय दिला?उत्तर: न्यायालयाने तिला ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.