छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: पहिल्याच पावसात खचला सिमेंटचा रस्ता; प्रतापनगरातील प्रकार, जोडणीच्या ठिकाणीच दरी, अपघाताला निमंत्रण

Newly Constructed Cement Road Damaged After First Rain: स्त्यावर खड्डे, जोडणीच्या ठिकाणी दरी आणि उखडलेले काँक्रीट पाहता नागरिकांनी निकृष्ट कामाची चौकशी करून ठेकेदारावर कारवाईची मागणी केली आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रतापनगर: परिसरात महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार केलेल्या नवीन सिमेंट-काँक्रीट रस्त्याच्या कामाचे पहिल्याच पावसात पितळ उघडे पडले. रस्त्यावरील काँक्रीट उखडून खड्डे पडले. दोन टप्प्यांच्या जोडणीच्या ठिकाणी मोठी दरी तयार झाली आहे. जागोजागी सिमेंटचे गट्टुदेखील उखडले आहेत.

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