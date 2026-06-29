Chhatrapati Sambhajinagar: पहिल्याच पावसात खचला सिमेंटचा रस्ता; प्रतापनगरातील प्रकार, जोडणीच्या ठिकाणीच दरी, अपघाताला निमंत्रण

प्रतापनगर: परिसरात महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार केलेल्या नवीन सिमेंट-काँक्रीट रस्त्याच्या कामाचे पहिल्याच पावसात पितळ उघडे पडले. रस्त्यावरील काँक्रीट उखडून खड्डे पडले. दोन टप्प्यांच्या जोडणीच्या ठिकाणी मोठी दरी तयार झाली आहे. जागोजागी सिमेंटचे गट्टुदेखील उखडले आहेत..पावसामुळे हा भाग अधिकच खचत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. अशा थातूर-मातूर काम करणाऱ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी नागरिकांनी केली आहे.नुकताच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला हा रस्ता पावसाळ्याच्या सुरवातीलाच निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे स्पष्ट झाले. रस्त्यावरील खड्ड्यांची संख्या वाढत आहे. विशेषतः दोन रस्त्यांच्या जोडणीच्या ठिकाणी योग्य समतलीकरण न झाल्याने मोठा गॅप तयार झाला आहे..नसरापूर अत्याचार प्रकरणी भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा, कोर्टाचा मोठा निर्णय; ६० दिवसात निकाल अन् सुनावणी.पावसाच्या पाण्यामुळे हा भाग अधिकच खचला असून प्रत्येक वाहनाला येथे जोराचा धक्का बसत आहे. दुचाकीस्वारांचे संतुलन बिघडत असल्याने किरकोळ अपघात घडत आहेत. रस्त्यावर पडलेल्या सिमेंटच्या गट्टूंमुळे रात्री धोका अधिक वाढला आहे.या रस्त्यामुळे वाहनांचेही नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. परिसरातील रहिवाशांनी संबंधित विभागाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या..मात्र, त्यानंतरही कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्याऐवजी तात्पुरत्या उपायांवरच महापालिकेकडून भर दिला जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. पुढील काही महिन्यांत परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती आहे..Shaktipeeth Highway : अदानी-अंबानींसाठी सुपीक जमीन जाणार? 'शक्तिपीठ' महामार्गावरून सांगलीतील शेतकऱ्यांचा एल्गार, जिल्हा परिषदेवर वाढला दबाव.ठेकेदारावर कारवाईची मागणीरस्त्यावरील खड्डे तातडीने बुजवावेत, जोडणी समतल करावी, विखुरलेले काँक्रीट हटवावे तसेच संपूर्ण कामाची तांत्रिक चौकशी करून निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.."प्रतापनगरातील रस्त्यांची कामे ही स्मार्ट सिटीच्या निधीतून करण्यात आलेली आहेत. जेथे कुठेही अशाप्रकारे रस्ता खचला असेल, तसेच गट्टू उखडले असतील तर त्याची संबंधित कंत्राटदाराकडून दुरुस्ती करून घेतली जाईल."- संजय कोंबडे, प्रभारी शहर अभियंता, महापालिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.