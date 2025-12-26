छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : २५ हजारांचा बकरा अन् २.५० लाखांची म्हैस! जनावरांच्या बाजारात बरबरी, बेंडॉमचा बोलबाला

८०० रुपयांना गावरान कोंबडी, १८०० रुपयांना कडकनाथ कोंबडी इथपासून अडीच लाख रुपयांच्या म्हशीपर्यंत विविध जनावरांनी छावणीतील जनावरांचा बाजार फुलला.
सकाळ वृत्तसेवा
- हर्षद पवार

छत्रपती संभाजीनगर - ८०० रुपयांना गावरान कोंबडी, १८०० रुपयांना कडकनाथ कोंबडी इथपासून अडीच लाख रुपयांच्या म्हशीपर्यंत विविध जनावरांनी छावणीतील जनावरांचा बाजार फुलला आहे. गुरुवारी (ता. २५) भरलेल्या बाजारात बरबरी, बेंडॉम बकऱ्यांना चांगली मागणी असल्याचे बघायला मिळाले.

