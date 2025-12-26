Chhatrapati Sambhajinagar News : २५ हजारांचा बकरा अन् २.५० लाखांची म्हैस! जनावरांच्या बाजारात बरबरी, बेंडॉमचा बोलबाला

- हर्षद पवारछत्रपती संभाजीनगर - ८०० रुपयांना गावरान कोंबडी, १८०० रुपयांना कडकनाथ कोंबडी इथपासून अडीच लाख रुपयांच्या म्हशीपर्यंत विविध जनावरांनी छावणीतील जनावरांचा बाजार फुलला आहे. गुरुवारी (ता. २५) भरलेल्या बाजारात बरबरी, बेंडॉम बकऱ्यांना चांगली मागणी असल्याचे बघायला मिळाले. .मागील अनेक दशकांपासून छावणीत दर गुरुवारी भरणारा जनावरांचा बाजार आजही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ आहे. शहरासह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून शेतकरी, पशुपालक, व्यापारी, दलाल तसेच ग्राहक येथे उपस्थित राहतात. कुणाच्या नजरेत शेतीसाठी मजबूत बैलजोडी असते, कुणाला जास्त दूध देणारी म्हैस हवी असते, तर कुणी फक्त आवडीपोटी दुर्मिळ जातीच्या शेळ्या आणि कोंबड्यांकडे आकर्षित होतो..या बाजारात आज गावरान कोंबडी साधारण ८०० रुपयांना, तर औषधी गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध कडकनाथ कोंबडी १८०० रुपयांपर्यंत होती. गायींच्या किमती चाळीस हजारांपासून ते एक लाख रुपयांपर्यंत आहेत. गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक आदी भागांतून व्यापारी म्हशी घेऊन येथे येतात. साधारण सत्तर हजार रुपयांपासून उपलब्ध असलेल्या म्हशींपैकी वीस लिटर दूध देणारी म्हैस तब्बल दोन लाख साठ हजार रुपयांपर्यंत विकली जाते..या बाजाराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, शौकीन ग्राहकांची वाढती उपस्थिती. दुर्मिळ प्रजातींच्या कोंबड्या, आकर्षक रंगसंगतीच्या शेळ्या, कमी उंचीच्या बेंडॉम बकरी यांसारख्या जनावरांसाठी शहरातील तरुण, व्यापारी आणि पशुप्रेमी येथे खास येतात. शेळ्यांच्या बाबतीत छावणी बाजार विशेष प्रसिद्ध आहे.काठियावाडी, उस्मानाबादी, राजस्थानी, बरबरी, बेंडॉम आणि गावरान अशा अनेक जाती येथे उपलब्ध असतात. काही शेळ्या जास्त पिले देतात म्हणून खरेदी केल्या जातात, गावरान बकऱ्यांची किंमत साधारण आठ हजार रुपयांपासून सुरू होते, तर मोठा आणि चांगल्या वंशाचा बरबरी बकरा पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत मिळतो..बरबरी बकरीबरबरी बकरी ही आकाराने मध्यम असून तिचे लहान व ताठ कान ही तिची प्रमुख ओळख आहे. दूध उत्पादनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या जातीपासून एका दुग्धकालावधीत प्रतिदिन सरासरी एक ते दीड लिटर दूध मिळते. दूध जाडसर, पौष्टिक आणि चवीला उत्तम असल्यामुळे घरगुती वापरासोबतच विक्रीसाठीही उपयुक्त ठरते.विशेष म्हणजे, तिची प्रजनन क्षमता खूप चांगली असून बहुतांश वेळा मादीला जुळी किंवा तिळे होतात. त्यामुळे कमी खर्चात जास्त नफा मिळत असल्याने लघू व मध्यम पशुपालकांसाठी बरबरी बकरी अत्यंत फायदेशीर ठरते. या बकरीची किंमत साधारण सोळा हजार रुपयांपासून सुरू होते..बेंडॉम बकरीदिसायला गोंडस आणि वजन वाढीच्या गतीसाठी ओळखली जाणारी बेंडॉम बकरीही बाजारात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरते. अडीच फुटांपेक्षा जास्त उंच नसलेली ही बकरी पशुप्रेमी आवडीने खरेदी करतात. तिचे मांस चविष्ट, कमी चरबीचे आणि बाजारात मोठ्या मागणीचे मानले जाते.मादी बकरी साधारण एक किंवा दोन पिले देते, मात्र पिलांची वाढ चांगली आणि जगण्याचे प्रमाण जास्त असते. ‘जितकी कमी उंची, तितकी जास्त किंमत’ ही या बकरीची खासियत असून तिची किंमत साधारण अठरा हजार रुपयांपासून सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.