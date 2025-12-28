छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : दिल्लीतील पथसंचलनासाठी अक्षता मुळे हिची निवड; पाच वर्षांनंतर मिळाला मान

मागील पाच वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे. प्रजासत्ताकदिनाच्या पथसंचलनामध्ये मराठवाडा विद्यापीठाच्या अक्षता मुळे या विद्यार्थिनीची निवड झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - नवी दिल्ली येथे २६ जानेवारीला होणाऱ्या प्रजासत्ताकदिनाच्या पथसंचलनासाठी (नॅशनल परेड) डॉ़. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अक्षता अच्युत मुळे या रासेयो स्वयंसेविकेची निवड झाली आहे, अशी माहिती संचालक डॉ. सोमनाथ खाडे यांनी दिली.

