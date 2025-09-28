छत्रपती संभाजीनगर

Dr. Dasu Vaidya: शिक्षक साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी दासू वैद्य; अकोला शहरात डिसेंबरमध्ये आयोजन

Maharashtra Literature : प्रख्यात कवी व गीतकार प्रा. डॉ. दासू वैद्य यांची ११ व्या राज्यव्यापी शिक्षक साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. हे संमेलन यंदा अकोल्यात १४ डिसेंबर रोजी होणार असून, साहित्य व अध्यापनाची दिशा ठरवणार आहे.
Dr. Dasu Vaidya

Dr. Dasu Vaidya

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यव्यापी ११ व्या शिक्षक साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील मराठी विभागप्रमुख तथा ख्यातनाम कवी, गीतकार प्रा.डॉ. दासू वैद्य यांची निवड करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Marathi Literature
teacher
Babasaheb Ambedkar Marathwada University
writers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com