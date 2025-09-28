Dr. Dasu Vaidya: शिक्षक साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी दासू वैद्य; अकोला शहरात डिसेंबरमध्ये आयोजन

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यव्यापी ११ व्या शिक्षक साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील मराठी विभागप्रमुख तथा ख्यातनाम कवी, गीतकार प्रा.डॉ. दासू वैद्य यांची निवड करण्यात आली आहे. .शिक्षक साहित्य संमेलन संस्थेचे अध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी यासंदर्भाने पत्र लिहून डॉ. वैद्य यांना कळविले. शिक्षकांच्या साहित्य प्रज्ञेचा शोध घेण्यासाठी त्याचबरोबर भाषा आणि साहित्य अध्यापनाच्या आशय समृद्धीसाठी गतवर्षीप्रमाणे याही वर्षी अकोला येथे हे संमेलन घेण्यात येणार आहे. .१४ डिसेंबर रोजी संमेलन होणार आहे. तत्पूर्वीचे दहा संमेलने मुंबई, ठाणे, बुलडाणा, रत्नागिरी, गोंदिया, विरार येथे पार पडली आहेत. कवयित्री नीरजा, डॉ. सदानंद मोरे, नाटककार सफाअत खान, रमेश इंगळे उत्रादकार, लोकशाहीर संभाजी भगत, प्रवीण बांदेकर, जयवंत पाटील, प्रा. वामन केंद्रे, प्रज्ञा दया पवार, राजन गवस यांनी यापूर्वीच्या संमेलनांचे अध्यक्षपद भूषविलेले आहे. .Sahitya Sammelan 2025: शंभर वर्षांची परंपरा जपणारे साहित्य संमेलन, साताऱ्यात होणार ऐतिहासिक साहित्य उत्सव!.शिक्षक साहित्य संमेलन संस्थेच्या विश्वस्त मंडळामध्ये मधु मंगेश कर्णिक, कपिल पाटील, उषा तांबे, संभाजी भगत, अरुण म्हात्रे, वामन केंद्रे, अशोक बेलसरे, सुभाष मोरे यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.