Chhatrapati Sambhajinagar: महावितरणच्या ठिणगीने शेतकरी होरपळले; फुलंब्री तालुक्यातील तीन शिवारांत आगीने लाखो रुपयांचे नुकसान

फुलंब्री: महावितरण कंपनीच्या विस्कळीत वीजयंत्रणेचा मोठा फटका फुलंब्री तालुक्यातील वाणेगाव, पाल आणि आडगाव खुर्द येथील शेतकऱ्यांना बसला आहे. .रोहित्रांवरील शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत लाखो रुपयांचे शेततळे, ऊस आणि मका जळून खाक झाला असून, संतप्त शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळ सुरूच; सिल्लोडमध्ये लोंबकळणाऱ्या तारा गाठताहेत जमीन, दुर्घटनेची भीती.वाणेगाव शिवारातील गट क्रमांक १४६ व १४७ मध्ये ताराबाई सुभाषराव गायकवाड व इतर शेतकऱ्यांच्या सामूहिक शेततळ्यापाशी असलेल्या रोहित्रावर शुक्रवारी दुपारी दोनच्या सुमारास शॉर्टसर्किट झाले. वाऱ्यामुळे ठिणग्या गव्हाच्या सोंगात पडल्याने आग वेगाने पसरली..यात शेततळ्याची महागडी पन्नी आणि साठवलेला चारा जळून सुमारे ४ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. तर पाल शिवारातील गट क्र. ५०२ मध्ये योगेश नारायणराव जाधव यांचा एक एकर ऊस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला, ज्यात २ लाखांचे नुकसान झाले.तसेच आडगाव खुर्द येथे सोमीनाथ माधवराव गाडेकर यांनी साठवून ठेवलेली दीड एकर मका शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत जळून खाक झाली. यात ७० हजार रुपयांची हानी झाली आहे..प्रशासनाचा निष्काळजीपणा ऐरणीवरजीर्ण वायरिंग आणि रोहित्रांची वेळेवर देखभाल न केल्याने या दुर्घटना घडत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. 'मेंटनन्स न केलेले रोहित्र आणि लोबंणाऱ्या तारांच्या घर्षणामुळे आगी लागत आहेत. महावितरणने याची जबाबदारी स्वीकारून तातडीने भरपाई द्यावी,' अशी मागणी वाणेगावचे सुभाष गायकवाड यांनी केली आहे. पंचनामे करून तातडीने मदत न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.