'महार वतना'ची जमीन हडपणाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा; आंबेडकरी संघटना आक्रमक, आयुक्तांकडे केली 'ही' मागणी

Allegations of Illegal Land Grab in Pune’s Mahar Settlement : पुणे जिल्ह्यातील महार वतन जमिनीच्या बेकायदेशीर ताब्याच्या प्रकरणात पार्थ अजित पवार व इतरांवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आंबेडकरी संघटनांनी केली.
सकाळ डिजिटल टीम
छत्रपती संभाजीनगर : पुणे जिल्ह्यातील ‘महार वतना’ची जमीन (Pune Mahar Settlement Land Dispute) संगनमताने बेकायदेशीरपणे हडप केल्याप्रकरणी अमेडिया एंटरप्राइजेसचे संचालक पार्थ अजित पवार, दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यासह संबंधित सहदुय्यम निबंधक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा (Atrocity Crime) दाखल करावा, अशी मागणी शहरातील आंबेडकरी संघटनांतर्फे विभागीय आयुक्तांकडे केली.

