'महार वतना'ची जमीन हडपणाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा; आंबेडकरी संघटना आक्रमक, आयुक्तांकडे केली 'ही' मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : पुणे जिल्ह्यातील 'महार वतना'ची जमीन (Pune Mahar Settlement Land Dispute) संगनमताने बेकायदेशीरपणे हडप केल्याप्रकरणी अमेडिया एंटरप्राइजेसचे संचालक पार्थ अजित पवार, दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यासह संबंधित सहदुय्यम निबंधक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा (Atrocity Crime) दाखल करावा, अशी मागणी शहरातील आंबेडकरी संघटनांतर्फे विभागीय आयुक्तांकडे केली. .संघटनांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की मुळशी तालुक्यातील मुंढवा (जि. पुणे) येथील सर्व्हे नंबर ८८ मधील हिस्सा १ ते २६ मधील १७ हेक्टर ५१ आर एकूण क्षेत्रफळापैकी ५० एकर जमीन पार्थ पवार यांनी हडप केली आहे. ही जमीन महार वतनाची आहे. त्यामुळे सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या जमिनीची दस्तनोंदणी करता येणार नाही, असे सहदुय्यम निबंधकांनी २२ एप्रिल २०२५ रोजीच कळवले होते..तरीही पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय पाटील तसेच सहदुय्यम निबंधकांशी संगनमत करून एक हजार ८०४ कोटी रुपये बाजारभाव असलेली जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केली. ही कृती अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार गंभीर स्वरूपाचा अजामीनपात्र गुन्हा ठरते. त्यामुळे या व्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधित व्यक्ती, अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा..या प्रकरणातील पार्थ पवार याचे वडील उपमुख्यमंत्री असल्याने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत अजित पवार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. तसेच, या प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाचे कार्यरत न्यायाधीश यांच्यामार्फत व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते दिनकर ओंकार, प्रकाश निकाळजे, मिलिंद दाभाडे, गौतम खरात, गौतम लांडगे, संतोष भिंगारे, ॲड. धनंजय बोरडे, कृष्णा बनकर, विजय वाहूळ, राजू भालेराव, दामू कांबळे आदींची उपस्थिती होती.....अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन!अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून महार वतनाच्या जमिनी हडप केल्या गेल्या असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या ३० वर्षांत महार वतनाच्या जमिनींच्या ज्या दस्तनोंदणी झाल्या, त्यांच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आंबेडकरी संघटनांनी केली आहे. अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.