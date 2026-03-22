छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: पुण्यातील मेसवर गॅस टंचाईचा फटका; चुलीवर स्वयंपाक, मेन्यू बदलला.

Mess Operators Resort to Stove Cooking: मेसचालक चुलीवर स्वयंपाक करत आहेत, मेन्यू बदलावा लागत आहे आणि जेवण देण्याचा वेळ वाढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: गॅस टंचाईचा फटका आता मेस आणि खाणावळींना बसत आहे. नियमित गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेक मेस चालकांनी पर्याय म्हणून चुली पेटवून स्वयंपाक सुरू केला आहे. काही ठिकाणी मेन्यूमध्ये बदल करण्यात आला असून, मेसवरील डब्ब्यात मिळेल त्यावर विद्यार्थ्यांना समाधान मानावे लागत आहे. परीक्षेचा काळ त्यात मेसची चिंता विद्यार्थ्यांना सतावत आहे.

