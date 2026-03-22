Chhatrapati Sambhajinagar: पुण्यातील मेसवर गॅस टंचाईचा फटका; चुलीवर स्वयंपाक, मेन्यू बदलला.

छत्रपती संभाजीनगर: गॅस टंचाईचा फटका आता मेस आणि खाणावळींना बसत आहे. नियमित गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेक मेस चालकांनी पर्याय म्हणून चुली पेटवून स्वयंपाक सुरू केला आहे. काही ठिकाणी मेन्यूमध्ये बदल करण्यात आला असून, मेसवरील डब्ब्यात मिळेल त्यावर विद्यार्थ्यांना समाधान मानावे लागत आहे. परीक्षेचा काळ त्यात मेसची चिंता विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. .एजन्सींच्या फेऱ्या मारूनही सिलिंडर मिळत नसल्याचे मेसचालकांनी 'सकाळ'ला सांगितले. त्यामुळे वेळेवर जेवण देणे कठीण झाले असून, काही मेसचालकांवर मेस बंद करण्याची वेळही आली आहे. विद्यापीठ परिसरात डब्बे पुरवणाऱ्या घरघुती मेसचालकांची सध्या तारेवरील कसरत सुरू आहे. काही मेस चालकांनी लाकूडफाटा वापरून चुलींवर स्वयंपाक करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. मात्र, यामुळे स्वयंपाकाला चार तासांऐवजी पाच ते सहा तासांचा वेळ लागत आहे. तसेच खर्चही वाढत असल्याचे मेसचालकांनी सांगितले. दुसरीकडे, तेलदरवाड, महागडा भाजीपाला आणि इतर साहित्य उपलब्धतेनुसार मेन्यूत बदल करण्यात आला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: सिंगल गॅस सिलिंडरही १० दिवस वेटिंगवर; एजन्सींवर पोलिस तैनात.रोज ठरलेला मेन्यू देणे शक्य नसल्याने साधे, कमी पदार्थांचे जेवण दिले जात असल्याचे मेसचालकांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे आणि नोकरीसाठी बाहेरून आलेले तसेच शिक्षणासाठी आलेले विद्यार्थी 'मेस'वरच अवलंबून असल्याने त्यांना मिळेल त्या अन्नावर भागवून घ्यावे लागत आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या आसपास असलेल्या कॅन्टीन, नाष्टा सेंटरवरील डोसा, उत्तप्पा यासह अनेक पदार्थ बंद झाले असून पोहे, उपमा, वडा पाव यारख्या पदार्थांवर नाष्टा करावा लागत असल्याचे विद्यार्थी म्हणाले..लॉकडाऊन बरे होते...लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला प्राधान्य दिले होते. सध्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा काळ आहे. त्यात खिचडीवर ते कसे भागवणार आणि याच मेसवरच आमचे कुटुंब अवलंबून आहे. हा व्यवसायच बंद पडला तर आम्ही कुटुंब चालवायचे कसे? असा सवाल मेसचालक अम्रपाली राऊत यांनी उपस्थित करत लॉकडाऊन बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ आल्याचेही त्या म्हणाल्या.मेसचालक म्हणाले..."आठ दिवसांपासून चुलीवर स्वयंपाक सुरू केला आहे. ९० मुलांच्या स्वयंपाकाला दोन-तीन तास उशीर लागतोय. त्यामुळे मेन्यूत बदल करून सकाळी भाजी पोळी आणि सायंकाळी खिचडी, कढी-खिचडी असे पदार्थ देत आहोत. विद्यार्थ्यांचा परीक्षेचा काळ असून त्याचा प्रशासनाने सहानुभूतीने विचार करावा. व्यावसायिक किंवा घरघुती गॅसची व्यवस्था मेसचालकांसाठी प्रशासनाने केली पाहिजे."— अविनाश राऊत, खाणावळ चालक, पहाडसिंगपुरा."स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे २०० हून अधिक विद्यार्थी भोजनासाठी माझ्याकडे आहेत. त्यांचा स्वयंपाक करण्यासाठी गॅसची कशीबशी व्यवस्था केली. पण, आता पुढे काय, याची दररोज चिंता आहे. चुलीवर एवढा स्वयंपाक करणे शक्य होणार नाही. प्रशासनाने गॅसची व्यवस्था केली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर या गॅसटंचाईचा परिणाम होऊ नये म्हणून उपाययोजना केल्या पाहिजे."— राजू सोनवणे, मेस चालक, सन्मित्र कॉलनी"माझ्याकडे १२-१३ विद्यार्थ्यांचे डबे होते. पण, गॅस मिळत नसल्याने मी डब्बे बंद केले. व्यावसायिक किंवा घरघुती गॅस प्रशासनाने उपलब्ध करून दिला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची काळजी प्रशासनाने केली पाहिजे. नाष्टा सेंटर चालवण्यासाठी मिळेल त्या दरात गॅस घ्यावा लागत आहे. दुप्पटीपेक्षा अधिक पैसे मोजून व्यवस्था केली. हा गॅस संपल्यावर पुढे काय, याची चिंता सतावत आहे."— गणेश शेरकर, मेसचालक, पार्वतीनगर.विद्यार्थी म्हणाले..."कधी पोळीभाजी, कधी खिचडी मिळतेय. सध्या प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू आहे. लेखी परीक्षा सुरू होतील. वेळेवर जेवण मिळेल की नाही याची चिंता सतावतेय. प्रशासनाने खासगी मेसला प्राधान्य देत गॅस सिलिंडर दिले पाहिजे."— श्रावणी आंबेकर, विद्यार्थिनी, पहाडसिंगपुरा"मेसवर पूर्वीचा मेन्यू राहिलेला नाही. मिळेल त्यावर समाधान मानावे लागतेय. गॅस टंचाईचा फटका आम्हा विद्यार्थ्यांनाही बसतोय. प्रशासनाने आमचा विचार करून मेसचालकांचा गॅसचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवला पाहिजे."-किरण खेडकर, विद्यार्थी, विद्यापीठ परिसर"बाहेरून आलेल्या आमच्या विद्यार्थींचे सध्या हाल सुरू आहेत. मित्रांच्या डब्ब्यांचेही मेन्यू बदलले आहे. माझ्या मेसवरही लवकर कमी वेळात बनतील असेच पदार्थ मिळताहेत. पुन्हा वरण भात भाजी पोळीचा मेन्यू मिळावा यासाठी मेसचालकांना गॅस टंचाईतून बाहेर काढले पाहिजे."-वेदांत शिंदे, विद्यार्थी, बेगमपुरा.