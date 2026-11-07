शेतकऱ्यांनो, आजच करा रब्बीची पिके ‘संरक्षित’
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सुधारित पीकविमा योजना सुरू; गहू, ज्वारी, हरभरा, भुईमूग आदी पिकांचा समावेश
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जळकोट, ता. ७ (बातमीदार) ः खरिपात शेतीपिकांना दुष्काळाचा मोठा फटका बसल्यानंतर आता राज्यात रब्बी हंगामाला प्रारंभ झाला आहे. शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानीपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने रब्बी हंगामाकरिता सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजना लागू केली आहे. त्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आले असून नोंदणीची प्रक्रिया राबविली जात आहे.
पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप २००६ व रब्बी हंगाम २०२६-२७ या एक वर्षाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. रब्बी हंगामात गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, रब्बी मका, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा (७ पिके) या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित महसूल मंडळात शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येणार आहे. सदर योजनेतील सहभाग हा कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, गहू, हरभरा, रब्बी मका व रब्बी कांदा या पिकांसाठी १५ डिसेंबर, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी ३१ मार्च २०२७ अशी आहे. त्यासाठी पीएमएफबीवाय पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत योजनेत सहभागी होण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज भरुन देणे आवश्यक आहे. जर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होणार नसेल तर तसे त्याने नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेस लेखी कळविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या पोर्टलवर स्वतः शेतकऱ्यांनी तसेच बँक, विमा कंपनीने नियुक्त केलेले एजंट, क्रॉप इन्शुरन्स ॲप व सामूहिक सेवा केंद्रामार्फत नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
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((कोट))
राज्यात २०२६-२७ या वर्षात एल-निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये जास्तीत- जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन पिकाचा विमा घ्यावा.
-संजय पाटील, तालुका कृषी अधिकारी, जळकोट