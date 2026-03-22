Chhatrapati Sambhajinagar: घाटीत एआरएस इंजेक्शन उपलब्ध; श्वानदंश रुग्णांना मोठा दिलासा

छत्रपती संभाजीनगर: काही महिन्यांपासून घाटी रुग्णालयात श्वान दंशावरील औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांना खासगी औषधे दुकानातून लस घ्यावी लागत होती. याबाबत 'सकाळ'ने बातमी प्रकाशित केली होती..याचा परिणाम म्हणून आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) येथे श्वानदंश (रेबीज) रुग्णांसाठी महत्त्वाचे असलेले अँटी रेबीज सिरम (एआरएस) इंजेक्शन आता उपलब्ध झाले..सीडीएल-एनएबीएल अहवालानंतर त्याच्या वापरास मंजुरी देण्यात आली. सध्या १,००० इंजेक्शनचा साठा उपलब्ध असल्याने गंभीर रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या महिनाभरापासून छत्रपती संभाजीनगर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. यातच एका चार वर्षीय मुलीचे लचके तोडले होते. तिच्यावर घाटी रुग्णालयात दहा दिवस उपचार करण्यात आले..मात्र, दुसरीकडे दंशानंतर देण्यात येणारे महत्त्वाचे इंजेक्शनच घाटीमध्ये उपलब्ध नसल्याने अनेक रुग्णांना बाहेरून इंजेक्शन आणावे लागत लागले. दरम्यान, श्वानदंशाच्या ग्रेड-३ (गंभीर) रुग्णांमध्ये रेबीजचा संसर्ग रोखण्यासाठी एआरएस इंजेक्शन अत्यावश्यक असते. या इंजेक्शनच्या उपलब्धतेमुळे तातडीच्या उपचारांमध्ये मदत होणार आहे..घाटीत एआरएस इंजेक्शन उपलब्ध झाल्याने श्वानदंशाच्या गंभीर रुग्णांना तातडीने उपचार मिळणार आहेत. यापूर्वी इंजेक्शनच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता मात्र सरकारी रुग्णालयातच उपचार उपलब्ध झाल्याने खासगी खर्च टळणार आहे.