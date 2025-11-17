छत्रपती संभाजीनगर

Majalgaon News:'रेशन धान्याच्या अवैध साठ्यावर छापा'; माजलगाव तहसील कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये उडाली खळबळ

“Illegal Ration Rice Seized in Majalgaon: रात्रीच्या वेळी हे धान्य विविध वाहनांमध्ये भरून इतरत्र पाठविले जात असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना समजल्यानंतर त्यांनी माजलगावात धडक देत या ठिकाणी छापा मारला. छाप्यात शेकडो कट्ट्यांमध्ये रेशनचे धान्य साठवलेले आढळताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ गोडाऊन सील करण्याचे आदेश दिले.
“Illegal Ration Rice Seized in Majalgaon; Tehsil Staff in Turmoil”

“Illegal Ration Rice Seized in Majalgaon; Tehsil Staff in Turmoil”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माजलगाव: तहसील कार्यालयापासून अगदी जवळच असलेल्या बायपास परिसरात रेशनचा तांदूळ व गहू बिनदिक्कतपणे साठविला जात असल्याचे उघडकीस आले. रात्रीच्या वेळी हे धान्य विविध वाहनांमध्ये भरून इतरत्र पाठविले जात असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना समजल्यानंतर त्यांनी माजलगावात धडक देत या ठिकाणी छापा मारला. छाप्यात शेकडो कट्ट्यांमध्ये रेशनचे धान्य साठवलेले आढळताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ गोडाऊन सील करण्याचे आदेश दिले.

Loading content, please wait...
Beed
Majalgaon
Police Raid
raid
Government Office
ration scam
Dhule Ration cards News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com