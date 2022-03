Aurangabad Rain| औरंगाबादमध्ये पाऊस, गारपीटीच्या अंदाजाने शेतकरी धास्तावला

औरंगाबाद : औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यातील काही भागांत आज बुधवारी (ता.दहा) पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील चापानेर, सोयगाव, शिऊर, हतनूर, पळशी, घाटनांद्रा, लोणी खुर्द, नागापूर, नाचनवेल, नागद, अंभई, चिंचोली लिंबाजी या परिसरात पावसाच्या सरी कोसळल्या. दुसरीकडे जायकवाडी, लोहगाव, पाचोड, बालानगरसह इतर भागात ढगाळ वातावरण आहे. वैजापूर तालुक्यातील महालगाव परिसरात सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण असून अधुनमधुन भुरभुर पाऊस (Rain) सुरु असल्याने हरभरा, गहु काढणीसाठी शेतकर्‍यांची लगबग सुरु आहे. (Rain In Some Parts Of Aurangabad, Farmers In Trouble)

शिवना (ता. सिल्लोड) परिसरात पहाटे तीनपासून रिमझिम पाऊस सुरु आहे. सोंगणी केलेला गहु, काबुली हरभरा ही पिके आडवी झाली आहेत. पिकं भिजल्याने प्रचंड नुकसान झाले असून गारपीटीच्या अंदाजाने शेतकरी वर्ग धास्तावल्याचे दिसत आहे.