Chhatrapati Sambhajinagar: रजापूर शिवारात तिहेरी अपघात; पाच जखमी; टायर फुटल्याने वाळूचा हायवा उलटला, नंतर दोन कारची धडक

आडूळ: धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील रजापूर (ता. पैठण) शिवारात मंगळवारी दुपारच्या सुमारास तिहेरी अपघाताची घटना घडली. वाळू वाहतूक करणाऱ्या भरधाव हायवाचा मागील टायर फुटल्याने हायवा उलटला. .त्यानंतर रस्त्यावर पडलेल्या वाळूमुळे घसरून एका कारने समोरील दुसऱ्या कारला पाठीमागून धडक दिली. या दोन्ही अपघातांमध्ये चार ते पाच जण किरकोळ जखमी झाले. महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती..Chhatrapati Sambhajinagar: गोदावरीला दूषित पाण्याचा विळखा; पैठण; तब्बल १८ नाल्यांतील सांडपाणी सोडले जाते नदीपात्रात.पाचोडकडून वाळू वाहतूक करणारा हायवा (एमएच २३ बीएक्स ३४७३) धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरून छत्रपती संभाजीनगरकडे जात होता. रजापूर येथील उड्डाण पुलाजवळ आल्यानंतर हायवाचे मागील टायर अचानक फुटले. चालकाचे नियंत्रण सुटून हायवा रस्त्यावर उलटला. या अपघातात हायवातील दोघे बालंबाल बचावले..हायवा उलटल्याने वाळू मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर पसरली. त्यामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. दरम्यान, काही वेळाने पाचोडकडून येणारी कार (एमएच १३ ईके ५६९७) रस्त्यावर साचलेल्या वाळूमुळे घसरली. चालकाने ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केला..Premium|India unique museums guide : फोटोग्राफीचा १८० वर्षांचा वारसा एकाच छताखाली; पुण्याच्या हाजी फरीदभाई शेख यांच्या कॅमेरा संग्रहालयाची रंजक सफर.मात्र, वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कारने समोरून जात असलेल्या दुसऱ्या कारवर (एमएच २३ बीसी ९०९) पाठीमागून जोरदार धडकली. यात दोघेजण किरकोळ जखमी झाले. पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम केले. घटनेची नोंद पाचोड ठाण्यात करण्यात आली. तपास रणजितसिंग दुल्हत करत आहेत..हॉटेलच्या सीसीटीव्हीत घटना कैदअपघाताच्या ठिकाणाजवळ असलेल्या एका हॉटेलच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दोन्ही अपघातांची संपूर्ण घटना कैद झाली. टायर फुटल्यानंतर भरधाव हायवा थेट हॉटेलच्या दिशेने सरकल्याने काही क्षण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने हायवा हॉटेलमध्ये घुसला नाही. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.