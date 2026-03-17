SahityaAcademyAward: राजू बाविस्कर यांना ‘काळ्या निळ्या रेषा’साठी साहित्य अकादमी पुरस्कार २०२५

जळगाव: येथील प्रसिद्ध चित्रकार आणि साहित्यिक राजू बाविस्कर यांच्या 'काळ्या निळ्या रेषा' या आत्मचरित्राला २०२५ चा प्रतिष्ठेचा साहित्य अकादमी पुरस्कार सोमवारी (ता.१६) घोषित झाला. एक लाख रुपये, ताम्रपट आणि शाल असे या पुरस्काराचे स्वरूप असून नवी दिल्ली येथे ३१ मार्च रोजी आयोजित सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. .नवी दिल्ली येथील साहित्य अकादमीच्या कार्यालयात सोमवारी २४ प्रादेशिक भाषेतील पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. मराठी भाषेतून शिफारस करण्यात आलेल्या एकूण अकरा पुस्तकांमधून राजहंस प्रकाशनने प्रकाशित केलेल्या राजू बाविस्कर यांच्या साहित्य कृतीची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. ज्युरी म्हणून मंगला गोडबोले, नागोराव उत्कार व डॉ. राजन गवस यांनी काम पाहिले. .राजू बाविस्कर हे मुळचे जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील लासूर येथील रहिवासी आहेत. १९९१ पासून ते जळगावातील पी. एम. मुंदडे माध्यमिक विद्यालय पिंप्राळा येथे कलाशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. विविध वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांमधून ५०० हून रेखाटने प्रसिद्ध झाली असून अनेक मानाच्या पुरस्कार त्यांना लाभले आहेत.."साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोच्च आनंदाचा प्रसंग आहे. 'काळ्या निळ्या रेषां'मधून मी गावगाड्यातील माणसाचं जगणं मांडलंय आणि हा पुरस्कार गावगाड्याच्या जगण्याला मिळालेला सन्मान म्हणून माझ्यासह खानदेशासाठी महत्त्वाचा आहे."- राजू बाविस्कर, चित्रकार-लेखक.पुरस्कारप्राप्त निवडक लेखकबांगला : श्रेष्ठ कबिता (कविता) : प्रसून बंद्योपाध्यायइंग्रजी : क्रिमसन स्प्रिंग (कादंबरी) : नवतेज सारनागुजराथी :भट्टखडकी (कविता) : योगेश वैद्यहिंदी : जीते जी इलाहाबाद (संस्मरण) : ममता कालियाकन्नड : दडा सेरिसु तंदे (कथा) : अमरेश नुगडोणीकोंकणी : कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां (निबंध) : हेन्री मेंडोनका (एच. एम. पेरनाळ)मल्याळम् : मायामानुष्यर (कांदबरी) : एन. प्रभाकरनसंस्कृत : प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः (कविता) : महामहोपाध्याय साधु भद्रेशदास.