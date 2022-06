By

औरंगाबाद : केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे खासदार रावसाहेब दानवे यांचे पुत्र आमदार संतोष दानवे हे राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीला मतदान करतील असा दावा शिवसेनेचे मंत्री अब्दुल्ल सत्तार यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळं राज्यसभेच्या निवडणुकीत चुरस पहायला मिळणार आहे. (Raosaheb Danve son Santosh Danve will vote for MVA for Rajya Sabha Abdul Sattar claim)

सत्तार म्हणाले, आम्हाला जर राज्यसभेसाठी एखादं मत कमी पडलं तर आम्ही आमच्या भोकरदनमधील एक आमदार आहेत रावसाहेब दानवेंचे चिरंजीव त्यांना आम्ही निश्चित घेऊ. एमआयएमच्या दोन मतांऐवजी आम्ही एका मताची पूर्तता करुन घेऊ. आम्ही त्यांना विनंती केली आहे, ते आम्हाला मतदान करतील की नाही हे १० तारखेलाच माहिती पडेल.

मला असं वाटतं की शिवभाऊ म्हणून ते आम्हाला मतदान करतील. माझ्या उपकाराची परतफेड करायची असेल तर मत द्यावंच लागेल. मी संतोष दानवे यांच्या वडिलांना रावसाहेब दानवेंना एक लाख मतांची लीड मिळवून दिली होती. त्यामुळं रावसाहेब दानवेंनी त्यांच्या मुलाच्या कानात काही मंत्र दिले त्यांच्या दोघांमध्ये काय बोलणं झालं दोघांचं मला कळालं नाही, मी चहा घेऊन आलो त्यांच्या घरुन.