Chh. Sambhajinagar: पैठण छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर २ तास रास्ता रोको आंदोलन; वाहनांची लांब रांगा

Traffic Jam: पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या कामात झालेल्या प्रचंड विलंबामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
रविंद्र गायकवाड

बिडकीन, ता. पैठण : पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या कामातील प्रचंड विलंब आणि त्यातून निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडी, अपघात व उद्योगधंद्यांवरील परिणाम याविरोधात आज ता .१२ रोजी सकाळी ११ वाजता चितेगाव येथे महाविकास आघाडीच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले होते.

