Chh. Sambhajinagar: पैठण छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर २ तास रास्ता रोको आंदोलन; वाहनांची लांब रांगा

रविंद्र गायकवाडबिडकीन, ता. पैठण : पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या कामातील प्रचंड विलंब आणि त्यातून निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडी, अपघात व उद्योगधंद्यांवरील परिणाम याविरोधात आज ता .१२ रोजी सकाळी ११ वाजता चितेगाव येथे महाविकास आघाडीच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले होते..गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेले रस्त्याचे काम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. प्रत्यक्षात १८ महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र चितेगाव, बिडकीन, ढोरकिन परिसरात रस्ता खोदून ठेवलेला असल्याने वाहनांची वर्दळ विस्कळीत झाली आहे. या मार्गावर औद्योगिक व व्यापारी वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणावर ताण असून, दर १५ मिनिटांनी कोंडी निर्माण होत आहे.परिणामी सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग, तसेच छोटे व्यावसायिक यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक वेळा अपघातांच्या घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असल्याची रास्तारोको आंदोलन दरम्यान उपस्थित नागरिकांच्या वतीने दिसुन आली..प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. या रास्ता रोकोत माजी राज्यमंत्री अनिल पटेल, नगराध्यक्ष दत्तात्रय पा. गोर्डे, माजी आमदार संजय पा. वाघचौरे,उपाध्यक्ष लतीफभाई कुरेशी,तालूकाप्रमुख मनोज पेरे, तालुकाध्यक्ष विनोद तांबे,युवक तालुकाध्यक्ष विशाल वाघचौरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..यावेळी कार्यकर्त्यांनी "काम त्वरित सुरु करा", "आपला हक्क, आपली लढाई" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. रस्त्याच्या रखडीकरणामुळे प्रशासन व ठेकेदार कंपनीवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.या आंदोलनाला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील विविध पदाधिकारी, स्थानिक नागरिक व व्यापारी वर्गाने मोठा प्रतिसाद दिला. तर सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला..लोकांच्या हालअपेष्टा लक्षात घेऊन रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याची मागणी यावेळी सर्व वक्त्यांनी केली. अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला..यावेळी उपस्थित आंदोलकांच्या वतीने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी यांच्या अधिकारी यांच्या वतीने सर्व आंदोलक यांना याबाबतीत ची माहिती देत विविध मागण्यांचे निवेदन स्विकारत विविध मागण्यांचे लेखी स्वरूपात माहिती देत आंदोलनाचा शेवट करण्यात आला..