Chhatrapati Sambhajinagar: ‘रास्ता रोको’नंतर हटविली भाजी विक्रेत्यांची अतिक्रमणे; ‘रास्ता रोको’नंतर हटविली अतिक्रमणे

छत्रपती संभाजीनगर: वरद हॉस्पिटल ते सिग्मा हॉस्पिटल दरम्यान रस्त्यावर बसणाऱ्या भाजीपाला, फळ विक्रेत्यांचे अतिक्रमण हटवावे, या मागणीसाठी सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना रस्त्यावर उतरावे लागले. 'रास्ता रोको' आंदोलनानंतर प्रशासनाने तातडीने या भागात अतिक्रमण हटाव विभागाची टीम पाठवून रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.वरद हॉस्पिटल ते सिग्मा हॉस्पिटल दरम्यान रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी मोठ्या संख्येने भाजीपाला, फळ विक्रेत्यांचे अतिक्रमण झाले..वरद हॉस्पिटल ते सिग्मा हॉस्पिटल दरम्यान रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी मोठ्या संख्येने भाजीपाला, फळ विक्रेत्यांचे अतिक्रमण झाले.त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. वारंवार कारवाई केल्यानंतरही याठिकाणी दुतर्फा रस्त्यावर हातगाड्या, वाहने उभी करून व्यवसाय केला जातो. काही जण पाल लावून व्यवसाय करतात. .ही अतिक्रमणे हटवून रस्ता मोकळा करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी भाजपच्या नगरसेविका शोभा बुरांडे, अर्चना नीळकंठ यांच्यासह इतरांनी सकाळीच रास्ता रोको आंदोलन केले. यासंदर्भात शैलेंद्र नीळकंठ यांनी सांगितले, ''रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण झाल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. सोमवारी शोभा बुरांडे, अर्चना नीळकंठ अतिक्रमणधारकांना सांगण्यासाठी गेल्या असता, त्यांना आम्ही असे खूप नगरसेवक पाहिले आहेत, अशा शब्दांत धमक्या दिल्या..त्यानंतर आम्ही रास्ता रोको आंदोलन केले. जवाहनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन कुंभार यांनी तातडीने अतिक्रमणे हटविण्याचे आश्वासन दिले. यापुढे अतिक्रमणे होऊ नयेत, याची प्रशासनाने काळजी घ्यावी, अन्यथा दर्गा चौकात पुढचे आंदोलन करण्यात येईल'', असा इशारा नीळकंठ यांच्यासह प्रदीप बुरांडे यांनी दिला. .सत्ताधाऱ्यांवर आंदोलनाची वेळमहापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. असे असताना सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनाच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, नगरसेवकांच्या आंदोलनाची दखल घेत महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाने तातडीने कारवाई केली. हातगाड्यांसह रस्त्यावर बसलेल्या भाजीपाला विक्रेत्यांचे साहित्य जप्त करण्यात आले.