Sakal Book Festival: पुस्तकांच्या पालखीतून ‘वाचनसंस्कृतीचा जयघोष’; ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवानिमित्त सरस्वती भुवन परिसरातून ग्रंथदिंडी!

छत्रपती संभाजीनगर : 'सकाळ' पुस्तक महोत्सवानिमित्त सरस्वती भुवन महाविद्यालयातून शनिवारी (ता. १७) सकाळी साडेदहाला ग्रंथदिंडी उत्साहात काढण्यात आली. या ग्रंथदिंडीत ज्ञानेश्वरी, तुकारामांची गाथा आणि भारताचे संविधान यांसारखे मौलिक ग्रंथ पालखीतून मिरवत विद्यार्थी, युवकांनी लक्ष वेधून घेतले. यानिमित्त भारतमातेसोबतच वाचनसंस्कृतीचाही विद्यार्थ्यांनी जयघोष केला..सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेचे सरचिटणीस डॉ. श्रीरंग देशपांडे, मिलिंद रानडे, डॉ. उल्हास शिऊरकर, प्रा. सतीश पाटील, प्राचार्य विवेक मिरगणे, गजानन सानप आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत या ग्रंथदिंडीला प्रारंभ झाला. यावेळी डॉ. आनंद चौधरी, संदीप चौधरी, सुहास पानसे, डॉ. नागेश अंकुश आदींची उपस्थिती होती. .या ग्रंथदिंडीत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्' या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. ही ग्रंथदिंडी औरंगपुऱ्यातील सावित्रीबाई फुले व महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याजवळ पोचताच विद्यार्थ्यांचा उत्साह आणखी वाढला. त्यावेळी उपस्थित नागरिकांनी टाळ्यांच्या गजरात दिंडीचे स्वागत केले. काही नागरिक स्वतः दिंडीत सहभागी झाले. त्यामुळे परिसरात चैतन्यमय वातावरण निर्माण झाले होते..यापूर्वी मी अनेक धार्मिक दिंड्यांमध्ये सहभागी झाले. मात्र, ग्रंथदिंडीत पहिल्यांदाच सहभागी होण्याचा अनुभव खूप आनंददायी ठरला. ग्रंथांचे वाचन करण्यासह त्यांचा सन्मान म्हणून मिरवणूक काढण्यात सहभागी होण्याचे भाग्य मला लाभले.- दीपाली केसापुरी, विद्यार्थिनी.ग्रंथदिंडीचे स्वरूप कसे असेल, याची कल्पना नव्हती. मात्र, येथे आल्यावर भारावलेले वातावरण पाहून मी त्यात रमून गेले. मैत्रिणींसोबत घोषणा देताना खूप आनंद झाला.- पायल तावरे, विद्यार्थिनी