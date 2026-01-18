छत्रपती संभाजीनगर

Sakal Book Festival: पुस्तकांच्या पालखीतून ‘वाचनसंस्कृतीचा जयघोष’; ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवानिमित्त सरस्वती भुवन परिसरातून ग्रंथदिंडी!

Saraswati Bhuvan Book procession Sakal Mahotsav: ग्रंथदिंडीतून वाचनसंस्कृतीचा उत्सव; विद्यार्थ्यांचा उत्साह ओसंडला
Sakal Book Festival Begins with Vibrant Book Palkhi Rally

Sakal Book Festival Begins with Vibrant Book Palkhi Rally

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवानिमित्त सरस्वती भुवन महाविद्यालयातून शनिवारी (ता. १७) सकाळी साडेदहाला ग्रंथदिंडी उत्साहात काढण्यात आली. या ग्रंथदिंडीत ज्ञानेश्वरी, तुकारामांची गाथा आणि भारताचे संविधान यांसारखे मौलिक ग्रंथ पालखीतून मिरवत विद्यार्थी, युवकांनी लक्ष वेधून घेतले. यानिमित्त भारतमातेसोबतच वाचनसंस्कृतीचाही विद्यार्थ्यांनी जयघोष केला.

Loading content, please wait...
Sakal
Book
culture
Senior Literary
Reading
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.