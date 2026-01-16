Sambhajinagar Book Festival : खरंच, वाचन माणसाला परिपूर्ण बनवते! पुस्तके दृष्टिकोन, विचारांना चालना देतात, आत्मभानही जागवतात

वाचन हा केवळ छंद नाही. तो व्यक्तिमत्त्व घडवणारा संस्कार आहे. लहानपणी लागलेली वाचनाची सवय आयुष्यभर समृद्ध फळे देते. चांगली पुस्तके जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतात, विचारांना चालना देतात आणि आत्मभानाची जाणीव करून देतात. साहित्य मानवी इतिहास आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. चिकित्सक वाचनामुळे विवेक, सहानुभूती आणि संवादकौशल्य विकसित होते. फ्रान्सिस बेकन यांनी म्हटलेच आहे, की ‘वाचन माणसाला परिपूर्ण बनवते.’ हे खरेच आहे.- डॉ. नवल थोरात, प्राचार्य, शासकीय ज्ञान-विज्ञान महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.वाचन संस्कृती वाढावी, मुलांवर वाचनाचे संस्कार व्हावे, यासाठी ‘सकाळ’ने १७ ते २० जानेवारीदरम्यान सरस्वती भुवन संस्थेच्या औरंगपुरा येथील प्रांगणात पुस्तक महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. हा महोत्सव खूप महत्त्वाचा आणि गरजेचा आहे. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण अत्यंत समर्पक ठरते. ते केवळ सामाजिक न्यायाचे शिल्पकार नव्हते, तर ज्ञानाचे जिवंत प्रतीक होते..पुस्तकांवरील त्यांचे प्रेम विलक्षण होते. मुंबईतील राजगृह हे प्रत्यक्षात पुस्तकांसाठी उभारलेले घरच होते. डॉ. बाबासाहेबांनी दाखवून दिले, की ज्ञान, अध्ययन आणि चिंतन यांच्या बळावरच व्यक्ती आणि समाज सशक्त होतो. आज डिजिटल युगात माहिती सहज उपलब्ध आहे. पण, माहिती आणि ज्ञानात मोठा फरक आहे..सखोल वाचनाची सवय कमी होत असल्याने आजची पिढी ज्ञानापासून दूर जात आहे. मजकूर पाहणे आणि वाचणे यात फरक आहे. वाचन हे मन व्यापक करते, ताणतणाव कमी करते आणि अंतर्मुख बनवते. त्यामुळेच सकाळ पुस्तक महोत्सवाला प्रत्येक व्यक्तीने भेट द्यावी आणि पुस्तकांची खरेदी करावी; कारण तीच खरी संपत्ती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.