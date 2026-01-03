छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Election : बंडोबांमुळे रंगणार चौरंगी लढती! २९ प्रभागांत ८५९ उमेदवार रिंगणात

तब्बल १० वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची झाली तोबा गर्दी.
rohini mahajan

rohini mahajan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - तब्बल १० वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची तोबा गर्दी झाली. यातील शेकडो जण निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यापूर्वीच बाहेर झाले आहेत. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी (ता. दोन) ५५४ उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळे आता २९ प्रभागांत ८५९ उमेदवार रिंगणात आहेत.

