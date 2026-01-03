Chhatrapati Sambhajinagar Election : बंडोबांमुळे रंगणार चौरंगी लढती! २९ प्रभागांत ८५९ उमेदवार रिंगणात

छत्रपती संभाजीनगर - तब्बल १० वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची तोबा गर्दी झाली. यातील शेकडो जण निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यापूर्वीच बाहेर झाले आहेत. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी (ता. दोन) ५५४ उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळे आता २९ प्रभागांत ८५९ उमेदवार रिंगणात आहेत..अर्ज मागे घेण्यासाठी मनधरणी केल्यानंतरही अनेक बंडोबांनी तलवार म्यान केली नाही. त्यामुळे प्रमुख उमेदवारांची डोकेदुखी वाढणार आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांचे उमेदवार असल्यामुळे प्रत्येक प्रभागामध्ये चौरंगी लढत ठरलेली आहे. शनिवारी (ता. तीन) चिन्हाचे वाटप होणार आहे. त्यानंतर पुढील काही दिवस प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे..विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडलेल्या महापालिका निवडणुकीची घोषणा होताच शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. उमेदवारी अर्ज घेण्यासाठी पहिले काही दिवस मोठी गर्दी झाली. तब्बल १८७० जणांनी अर्ज घेतले होते. त्यातील ९७ जणांचे अर्ज छाननीत बाद झाले. दरम्यान, अर्ज मागे घेण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता.उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शुक्रवारचा (ता. दोन) शेवटचा दिवस होता. त्यानुसार सर्वच नऊ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात सकाळपासूनच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी धावपळ सुरू होती. मोठ्या पक्षाचे उमेदवार अपक्ष उमेदवारांसह बंडखोरांची मनधरणी करण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान, दोन दिवसांत ५५४ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. गुरुवारी ३३ तर शुक्रवारी ५२१ उमेदवारांनी माघार घेतली..अनेक प्रभागांत चुरसमहापालिकेत ११५ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या २९ पैकी २८ प्रभागांत चार, तर २९ व्या प्रभागात तीन नगरसेवक राहणार आहेत. प्रत्येक प्रभागाचा विचार केल्यास अ, ब, क, ड असे उमेदवार आहेत.प्रत्येक प्रभागात भाजप, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व एमआयएम पक्षाचे प्रमुख उमेदवार आहेत. त्यासोबत बंडखोर व अपक्ष उमेदवार देखील असून, प्रमुख उमेदवारांचा विचार केल्यास चौरंगी, पंचरंगी लढती होणार आहेत..असे आहे चित्र1) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-१ च्या अंतर्गत असलेल्या ३, ४ आणि ५ या तीन प्रभागांतून ३१ उमेदवारांनी माघार घेतली असून निवडणूक रिंगणात १०७ उमेदवार राहिले आहेत.2) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-२ च्या अंतर्गत असलेल्या १५, १६ आणि १७ या प्रभागांतून ७४ उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आले असून ८८ उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिले आहेत.3) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-३ अंतर्गत असलेल्या ६, १२, १३, १४ या चार प्रभागांतून ४१ उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यात एमआयएम पक्षाचे अधिकृत उमेदवार परवीन कैसर खान यांचा समावेश आहे. चार प्रभागातून ९१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.4) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-४ अंतर्गत प्रभाग क्रमांक १, २ आणि ७ मधून ५० उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले असून, ९३ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत..5) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-५ अंतर्गत ८, ९, १०, ११ या चार प्रभागांमधून ७३ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने १०७ उमेदवार रिंगणात आहेत.6) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-६ अंतर्गत २३, २४, २५ प्रभागांतून ५८ उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने ९८ उमेदवार रिंगणात आहेत.7) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-७ अंतर्गत २१, २२, २७ या तीन प्रभागांमधून ९१ उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेतली असून ८५ उमेदवार रिंगणात आहेत.8) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-८ अंतर्गत २६, २८, २९ या तीन प्रभागांतून ७२ उमेदवारांनी माघार घेतली असून, १२४ उमेदवार निवडणूक लढवणार आहेत.9) निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय-९ अंतर्गत १८, १९, २० या तीन प्रभागांतील ६४ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यामुळे ७१ उमेदवार निवडणूक लढविणार आहेत..काल ३९ आणि आज ५१५ अशा एकूण ५५४ उमेदवारांची माघारसर्वांत जास्त बंडखोरी भाजपमध्ये शिवसेना, एमआयएममध्येही लागणआता शहर परिसरात दहा दिवस प्रचाराचे, पक्षांच्या बड्या नेत्यांची हजेरी लागणार८५९ - रिंगणात असलेले एकूण उमेदवार५५४ - उमेदवारांनी घेतली माघारमनधरणीनंतरही अनेक बंडखोरांचे अर्ज कायमभाजपचे २५, शिवसेनेचे १२, सेना यूबीटीचे ६, तर एमआयएमचे १० बंडखोर रिंगणातअपक्ष उमेदवार वाढविणार दिग्गजांचे टेन्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.