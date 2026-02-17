Chhatrapati Sambhajinagar: बॅनर काढतो? थांब, तुला ‘जीबी’तच बघतो; आयुक्त श्रीकांत यांनी जाहीर सांगितले नव्या नगरसेवकांच्या दादागिरीचे किस्से

छत्रपती संभाजीनगर : नगरसेवक होऊन अवघा एक महिना झाला नाही तर नव्याने निवडून आलेले नगरसेवक मनपाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धमक्या द्यायला लागले. बॅनरप्रकरणी गुन्हा नोंदवायला गेले की कुणाकुणाचे फोन येतात यावर बोलायलाच नको. आता तर जीबी (सर्वसाधारण सभा) असल्याने थेट थांब आता तुला ‘जीबी’मध्ये पाहतो म्हणून नगरसेवकांकडून धमकावले जात असल्याचे खुद्द मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी म्हटले. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.पोलिसांच्यावतीने सोमवारी (ता.१६) तापडिया नाट्य मंदिरात झालेल्या शिवजयंती समन्वय समितीच्या बैठकीत शहरातील बॅनरबाजीचा विषय निघाला. ज्या महापौरांनी शहरात अनधिकृत होर्डिंग आणि बॅनर खपवून घेणार नाही असे सांगितले होते. पण, सध्या महापौर समीर राजूरकर आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्यासह अनेक संस्था आणि संघटनांच्या हजारो बॅनर, पोस्टर, होर्डिंगने शहर विद्रुप झाले. त्याच राजूरकरांच्या उपस्थितीत आजच्या बैठकीत बॅनरबाजीचा विषय निघाला तेव्हा आयुक्त श्रीकांत यांनी नव्या नगरसेवकांच्या आणि नेत्यांच्या दादागिरीचे वर्णन केले..आयुक्त म्हणाले, ‘‘शहरातीतील बॅनरबाजीवर कारवाईसाठी महापालिका अधिकारी जाताच नेते समोर येतात. बॅनरप्रकरणी गुन्हा नोंदवायला गेले की कुणाकुणाचे फोन येतात यावर बोलायलाच नको. आता तर जीबी असल्याने थांब आता तुला जीबीमध्ये पाहतो म्हणून नगरसेवकांकडून थेट धमकावले जात आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यांनी नगरसेवकांची नावे घेणे टाळले. या वक्तव्यानंतर सभागृहात एकाने उठून ‘साहेब जनतेच्या मतावर निवडून आल्यानंतर असे प्रकार होत असतील तर आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. ते कोण याबाबत माहिती समोर यायला हवी’, अशी भूमिका घेतली. त्यावर ‘कशाला वाद’ म्हणत आयुक्तांनी वेळ मारून नेली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...एकही खांब रिकामा नाहीमहापौर राजूरकर यांनी शहरातील बॅनरबाजीबाबत नाराजी व्यक्त केली. शहरातील छत्रपती शिवरायांचे पुतळे असलेल्या परिसरात तर कार्यक्रमालाही जागा राहत नाही अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. हा धागा पकडून बोलताना आयुक्त श्रीकांत यांनी बॅनरबाज शहरभर विद्रुपीकरण करतात. खांब दिसेल तिथे बॅनर असे चित्र पाहायला मिळते. एकही खांब या बॅनरबाजांनी रिकामा ठेवला नाही असे म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.