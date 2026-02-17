छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: बॅनर काढतो? थांब, तुला ‘जीबी’तच बघतो; आयुक्त श्रीकांत यांनी जाहीर सांगितले नव्या नगरसेवकांच्या दादागिरीचे किस्से

Banner removal controversy in municipal council: नव्या नगरसेवकांची दादागिरी: आयुक्त श्रीकांत यांची तक्रार
Commissioner Srikant addressing media over alleged pressure tactics by newly elected corporators during a civic meeting.

Commissioner Srikant addressing media over alleged pressure tactics by newly elected corporators during a civic meeting.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : नगरसेवक होऊन अवघा एक महिना झाला नाही तर नव्याने निवडून आलेले नगरसेवक मनपाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धमक्या द्यायला लागले. बॅनरप्रकरणी गुन्हा नोंदवायला गेले की कुणाकुणाचे फोन येतात यावर बोलायलाच नको. आता तर जीबी (सर्वसाधारण सभा) असल्याने थेट थांब आता तुला ‘जीबी’मध्ये पाहतो म्हणून नगरसेवकांकडून धमकावले जात असल्याचे खुद्द मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी म्हटले.

Loading content, please wait...
corporators
city
Municipal Commissioner
controversy
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.