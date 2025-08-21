छत्रपती संभाजीनगर

BAMU University Results: निकालाच्या डेटाला उशीर, पाच महाविद्यालयांना दंड; विद्यापीठ परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

Exam Results: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाने उन्हाळी परीक्षेचा डेटा वेळेत न दिल्याबद्दल पाच महाविद्यालयांवर प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. दंड भरल्यानंतरच विद्यार्थ्यांचे राखीव निकाल जाहीर केले जाणार आहेत.
BAMU University Results
BAMU University Resultssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : उन्हाळी पदवी परीक्षेचा डेटा पाच महाविद्यालयांनी वेळेत प्रसिद्ध केला नाही, म्हणून पाच महाविद्यालयांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड आकारून दंड भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे राखीव निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या ऑनलाइन बैठकीत मंगळवारी (ता. १९) घेण्यात आला.

