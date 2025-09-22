Chhatrapati Sambhajinagar Bus Accident : शिवाई बसच्या धडकेत रिक्षा चालकाचा मृत्यू; छत्रपती संभाजीनगर येथील घटना

छत्रपती संभाजीनगर : रिक्षासाठी प्रवासी शोधत असलेल्या चालकाचा राज्य परिवहन विभागाच्या शिवाई बसच्या धडकेत मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. २१) सायंकाळी साडेचारला बाबा पेट्रोल पंप चौकात घडली. .राहुल अशोक जाधव (वय २९, रा. रांजणगाव शेणपुंजी) असे अपघातात ठार झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे..राहुल हा व्यवसायाने रिक्षाचालक होता. यावरच त्याची उपजीविका चालायची. बाबा पेट्रोल पंप परिसरात प्रवासी शोधताना सिडकोहून मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे भरधाव निघालेल्या शिवाई बसने (एमएच-२०, जीझेड -०४९६) त्याला उडविले..धडकेनंतर खाली पडताच बसचे चाक त्याच्या डोक्यावरून गेले. यात चेहरा पूर्णपणे डॅमेज झाला. यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकारानंतर येथे मोठ्या प्रमाणावर बघ्यांची गर्दी झाली होती..नागरिकांनी या घटनेची माहिती क्रांती चौक पोलिसांना दिली. त्यानंतर परिसरातील रिक्षाचालकांनी त्याचा मृतदेह घाटी रुग्णालयात नेला. पोलिसांनी शिवाई बसचा चालक नितीन संतोष शेवाळे (वय ३०, रा. मुकुंदवाडी) याला ताब्यात घेतले. .Solapur Accident: 'साेलापूरमध्ये मिरवणुकीदरम्यान चिमुकल्याचा मृत्यू'; तीनचाकी माल वाहतूक रिक्षाची धडक, मराठा वस्ती चौकात अपघात.क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात त्याच्यावर गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. तीन वर्षांपूर्वीच राहुलचा विवाह झाला होता. त्याच्या पश्चात पत्नी, दोन वर्षांचा मुलगा, आई आणि वडील असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.