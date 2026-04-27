Chhatrapati Sambhajinagar: राज्यात अपघाती मृत्युदरात आठ टक्क्यांची घट; मिशन २०३० ; रस्ते अपघातांचे प्रमाण निम्म्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सातत्यपूर्ण मोहिमेमुळे अपघातांच्या संख्येत आणि त्यातील मृत्युदरात घट झाल्याची नोंद झाली आहे. राज्यातील वाशीम, बीड, नांदेड, गडचिरोली आणि मुंबई शहर या जिल्ह्यांत झालेल्या अपघातांत मृत्यूचे प्रमाण आठ टक्क्यांनी घटले..जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत मागील वर्षाच्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी घट झाली. परिवहन आयुक्तालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते मार्च २०२५ मध्ये अपघाती मृत्यूंची संख्या ४,१७९ इतकी होती, जी २०२६ च्या कालावधीत ३२१ ने कमी होऊन ३,८५८ इतकी झाली. तसेच राज्यातील प्राणघातक अपघातांच्या संख्येतही २८४ ने म्हणजेच ७ टक्क्यांनी घट नोंदवण्यात आली असून एकूण अपघातांचे प्रमाणही १ टक्क्याने खाली आले..मिशन २०३० :राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये हा सकारात्मक बदल दिसून येत असून वाशीममध्ये सर्वाधिक ४८ टक्के, बीडमध्ये ३३ टक्के, नांदेडमध्ये ३० टक्के, तर मुंबई शहर आणि सिंधुदुर्गमध्ये २६ टक्के इतकी मृत्युदरातील घट नोंदवली गेली आहे. रस्ता अपघातांची ही संख्या २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट परिवहन विभागाने समोर ठेवले आहे..पादचारी वाचवा अभियानसुरक्षित प्रवासासाठी २०२६ मध्ये ५३ शासकीय स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र आणि ३८ स्वयंचलित वाहन चाचणी पथके सुरू करण्यात येत आहेत. सुमारे २५,००० किमी लांबीच्या रस्त्यांवर आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे..रस्ता सुरक्षा कक्षाची निर्मितीअपघात नियंत्रणाच्या उपाययोजनांसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर रस्ता सुरक्षा कक्षांची निर्मिती केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यात ३३२ पथकांद्वारे रडार आणि इंटरसेप्टर वाहनांच्या मदतीने विना हेल्मेट, ओव्हर स्पीडिंग आणि विना सीटबेल्ट चालकांवर कडक कारवाई केली जात आहे..'गोल्डन अवर'वर भरअपघातग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी मदतीचा सरासरी वेळ ३० मिनिटांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच, रस्ता सुरक्षा जनजागृतीसाठी 'दुचाकीस्वार व पादचारी वाचवा अभियान, २०२६' राबवले जात असून, सर्वाधिक अपघात होणाऱ्या ११० रस्त्यांवर हेल्मेट सक्तीची कडक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.