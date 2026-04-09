Chhatrapati Sambhajinagar: ‘आरटीई’च्या नावाखाली एजंटांचा उच्छाद; ‘प्रवेश हमखास’च्या आमिषाने हजारो पालकांची होतेय लूट

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या नावाखाली काही एजंटांनी उच्छाद मांडला असून, पालकांची दिशाभूल करून हजारो रुपयांची लूट केली जात असल्याचे समोर आले आहे. 'प्रवेश हमखास मिळवून देतो' असे आमिष दाखवत हे एजंट पालकांना जाळ्यात ओढत आहेत..आरटीईअंतर्गत होणारी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक असून, लकी ड्रॉ पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. मात्र, प्रक्रियेबाबत अज्ञानाचा फायदा घेत काही एजंट पालकांना चुकीची माहिती देत आहेत. 'आमच्याकडे ओळखी आहेत', 'आम्ही सीट निश्चित करून देतो', 'लकी ड्रॉ आमच्याच माध्यमातून लागतो' अशा खोट्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून अनेक पालक पैसे मोजत असल्याचे समोर आले आहे..विशेष म्हणजे, या एजंटांकडे कोणतीही अधिकृत मान्यता नसतानाही ते खुलेआम व्यवहार करत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये पालकांकडून २५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम घेतल्याच्या तक्रारी आहेत. या प्रकारामुळे गरीब व गरजू कुटुंबांची मोठी आर्थिक फसवणूक होत आहे. आरटीईचा उद्देशच मोडीत काढण्याचा हा प्रकार असल्याने संताप व्यक्त होत आहे..शिक्षण विभागाचे आवाहनशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे, की आरटीई प्रवेशासाठी कोणत्याही एजंटाची आवश्यकता नाही. संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनच होते आणि निवड लकी ड्रॉद्वारेच केली जाते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या 'शॉर्टकट'ला किंवा 'ओळखी'ला येथे स्थान नाही. पालकांनी सतर्क राहून अशा फसव्या एजंटांना बळी पडू नये. संशयास्पद व्यक्तींची तक्रार त्वरित प्रशासनाकडे करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.."आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही एजंटामार्फत प्रवेश मिळत नाही. पालकांनी कोणालाही पैसे देऊ नयेत. एजंटांवर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा ही फसवणूक थांबणार नाही."- योगेश शिंदे, आरटीई याचिकाकर्ते.