Motivation Story: सतत धावण्याने निर्धार, आत्मविश्वास झाला मजबूत! प्रा.डॉ. सचिन घुगेंची अनुभूती, वर्षभरात ११५४ किलोमीटरचा आनंदी प्रवास..

उदगीर (जि. लातूर): 'सध्याचे जीवन धावपळीचे, धकाधकीचे झाले आहे. जो तो वेळ नाही, असे सांगत पळतो आहे' अशी काहीशी चर्चा नित्य कानी पडते. पण आरोग्यासाठी, व्यायामाचा एक भाग म्हणून पळले तर जीवनातील धावपळ अधिक आनंदी बनवू शकते. असाच काहीसा अनुभव येथील प्रा.डॉ. सचिन शेषराव घुगे यांनी घेतला. सरत्या वर्षभरात त्यांनी तब्बल ११५४ किलोमीटर धावण्याचा विक्रम स्वतःच्या नावे केला आहे.

''२०२५ हे वर्ष आयुष्यातील सर्वात आनंदी, प्रेरणादायी आणि संस्मरणीय ठरले आहे. या वर्षात धावणे केवळ एक व्यायाम न राहता, आयुष्यातील आनंद, ताकद, शिस्त आणि जीवनाचा उत्सव बनले'' असे ते सांगतात.

ते सांगतात, ''लातूर येथील 'सायबर सिक्युरिटी रन' (५ किमी) आणि 'एमआयटी', लातूर आयोजित 'वर्ल्ड पीस रन'मधील सहभागाने या उपक्रमाला सुरवात केली. लोणावळ्यातील फॉग रन (५ किमी) दरम्यान धुक्यातून धावताना निसर्गाशी एकरूप होण्याचा अनोखा अनुभव घेतला. सिंहगड हिल मॅरेथॉनने (२१ किमी) सहनशक्तीची खरी कसोटी पाहिली, तर मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर रन (५ किमी)ने नवी ऊर्जा दिली.

बाळाघाट मॅरेथॉन, बीड (२१ किमी)ने जिद्द, निर्धार आणि आत्मविश्वास अधिक मजबूत केला. लांब पल्ल्याच्या धावण्यात शिस्तीची अनुभूती आली. हायटेक मॅरेथॉन, हैदराबाद (४२ किमी) आणि फेडरल बँक पुणे मॅरेथॉन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (४२ किमी) या पूर्ण मॅरेथॉन शर्यतींनी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवले. या सर्वांतून वेदना अभिमानात, थकवा आनंदात आणि प्रयत्न समाधानात बदलला.''

धावणे म्हणजे फक्त किलोमीटर पूर्ण करणे नाही, तर प्रत्येक पावलागणिक स्वतःला शोधणे आहे. २०२५ मध्ये धावण्याने स्पष्टता, आत्मविश्वास आणि अंतर्मनातील शांतता दिली.- प्रा.डॉ. सचिन शेषराव घुगे.

नव्या वर्षातही संकल्प
इंग्रजी विभागाचे सहायक प्राध्यापक असलेले प्रा.डॉ. सचिन शेषराव घुगे (उज्ज्वल ग्रामीण महाविद्यालय, घोणसी) यांनी गतवर्षीपेक्षा नवीन वर्षात अधिक अंतर धावण्याचा निर्धार केला आहे.