Motivation Story: सतत धावण्याने निर्धार, आत्मविश्वास झाला मजबूत! प्रा.डॉ. सचिन घुगेंची अनुभूती, वर्षभरात ११५४ किलोमीटरचा आनंदी प्रवास..

fitness motivation story Maharashtra: प्रा.डॉ. सचिन घुगे यांचा धावण्याचा विक्रम: ११५४ किमीचा आनंदी प्रवास
Confidence on the Track: Prof. Dr. Sachin Ghughe Completes 1,154 km in a Year

Confidence on the Track: Prof. Dr. Sachin Ghughe Completes 1,154 km in a Year

सकाळ वृत्तसेवा
उदगीर (जि. लातूर): ‘सध्याचे जीवन धावपळीचे, धकाधकीचे झाले आहे. जो तो वेळ नाही, असे सांगत पळतो आहे’ अशी काहीशी चर्चा नित्य कानी पडते. पण आरोग्यासाठी, व्यायामाचा एक भाग म्हणून पळले तर जीवनातील धावपळ अधिक आनंदी बनवू शकते. असाच काहीसा अनुभव येथील प्रा.डॉ. सचिन शेषराव घुगे यांनी घेतला. सरत्या वर्षभरात त्यांनी तब्बल ११५४ किलोमीटर धावण्याचा विक्रम स्वतःच्या नावे केला आहे.

