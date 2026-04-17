Chhatrapati Samabhajinagar: साजापूर भंगार गोदामात भीषण आग; दोन गोडाऊन खाक; लाखो रुपयांचे नुकसान; सुदैवाने कोणीही जखमी नाही

बजाजनगर: वाळूज एमआयडीसी परिसरातील साजापूर येथे गट क्रमांक ५३ मधील भंगार गोदामाला सकाळी अकराच्या सुमारास भीषण आग लागून दोन गोडाऊन खाक झाल्याची घटना घडली. या आगीत लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..गुलाब नबी व सलीम भाई यांच्या भंगार साहित्याच्या गोडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्वलनशील साहित्य साठवलेले होते. त्यामुळे आग लागल्यानंतर काही क्षणांतच तिने रौद्र रूप धारण केले. आगीचे प्रचंड लोळ व धुराचे लोट दूरवरून दिसत होते..घटनेची माहिती मिळताच साजापूरचे उपसरपंच कैसर शेख यांनी तत्काळ एमआयडीसीच्या अग्निशमन दलाला कळविले. माहिती मिळाल्यानंतर अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत अग्निशमन दलाचे दोन बंब घटनास्थळी दाखल झाले..जवानांनी सुमारे दीड तास अथक प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. मात्र तोपर्यंत दोन्ही गोडाऊनमधील भंगार साहित्य पूर्णतः जळून खाक झाले होते..घटनेची माहिती मिळताच वाळूज एमआयडीसीचे पोलिस उपनिरीक्षक संजय जगताप हे पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपअग्निशमन अधिकारी अनिल देशमुख, सारंग वासनिक, एस.के. गायकवाड, एस.व्ही. पाटील, एस.टी. मुळे, नितीन पारखे, एस.बी. महाले, टी.बी. तांदळे, डी.एल. काळे, व्ही.एल. पाटील आदींनी परिश्रम घेतले. शॉर्टसर्किट किंवा निष्काळजीपणामुळे आग लागल्याची प्राथमिक शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.