Sambhajinagr Book Festival : अनुवाद करताना साहित्यकृतीच्या आत्म्याला स्पर्श

भाषांतर, अनुवाद करताना मराठी तसेच विविध भाषांमधील वेगळ्या शब्दांचे अर्थ, त्यांच्या संज्ञा यावर चिंतनही आलेच. प्रत्येक शब्दाशी आणि भाषेसोबत जणू संवादच साधावा लागतो. शब्दांचे पैलू, मूड असतात, ते समजून घेणेही आवश्यक आहे. भाषांतर, अनुवाद करताना साहित्यकृतीच्या आत्म्याला स्पर्श करणे, त्या लेखक-कवीशी मानसिक संवाद साधणे हे विशेष आणि आवश्यक मानतो. - एम.ए. मिर्झा, अनुवादक, छत्रपती संभाजीनगर.माझा जन्म अहिल्यानगरचा. नगरमध्ये माझ्या कुटुंबातील महिला आणि पुरुष असे बहुतेक सदस्य सुशिक्षित होते. माझे आजोबा तसेच वडिलांना इंग्रजी, मराठी, फारसी भाषा अवगत होत्या. माझे आजोबा, वडील, काका आणि मामा उर्दू आणि मराठी भाषेतील मासिके तसेच वर्तमानपत्रे खरेदी करायचे. त्यामुळे माझ्यावरही लहानपणापासूनच वाचनाचे संस्कार होत गेले.पालिकेच्या शाळेत मी सातवी इयत्तेपर्यंत शिक्षण घेतले, पुढे आठवीला अमेरिकन मिशन बॉइज हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला, अर्थात माध्यम मराठीचे. दहावीत असताना वडिलांची नोकरीनिमित्ताने मुंबईत बदली झाली..मुंबईच्या अंजुमन-ए-इस्लाम हायस्कूलमध्ये मॅट्रिक उत्तीर्ण केली. सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये इंटरमिजिएट उत्तीर्ण केल्यानंतर बीएसाठी सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला, राज्यशास्त्र हा विषय निवडला. बाँबे लेबर इन्स्टिट्यूटमध्ये कामगार कल्याण आणि औद्योगिक संबंधामध्ये दोन वर्षांचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कामगार कायद्याचा अभ्यास सुरू केला.वर्ष १९५८-५७ चा काळ असेल, नगरच्या आमच्या परिसरात वाचनालय सुरू झाले. तिथे एक सर्वांसाठी खुला वाचन कक्षही होता. तेथे वर्तमानपत्रे, मासिकांपासून मी हळूहळू कादंबरी वाचू लागलो. तेव्हा प्रेमचंद, सादत हसन मन्टो, इस्मत चुगताई, कृष्णचंद्र आदींना वाचण्यास सुरवात केली..उर्दू भाषेत मला मीर, गालिब, जिगर, असगर, फानी, जोश आदी आवडत असत. तर मी आठवी इयत्तेपासून कविताही लिहू लागलो. तेव्हा उर्दू व फारसी शिकविणारे शिक्षक माझ्या नात्यातीलच. त्यांच्या वर्गखोलीत एक छोटेसे ग्रंथालयही होते. आमचे खलील मुजफ्फर सर त्या ग्रंथालयातील पुस्तक निवडून मला देत. वाचल्यानंतर मग पुस्तकाविषयी प्रश्न विचारत.ते वेगवेगळ्या विषयांवर निबंधही लिहून घेत असत. त्यात दुरुस्तीही करत, प्रोत्साहनासोबत काही सूचनावजा सल्लाही देत असत. तेव्हा वर्तमानपत्रांमध्ये मुलांसाठी असलेल्या साप्ताहिक पानासाठी सर माझे निबंध पाठवू लागले, त्यांना प्रसिद्धही मिळू लागली. तेव्हा छापून आलेले माझे नाव पाहून विलक्षण आनंद व्हायचा. त्यातूनच लेखनाचे महत्त्व कळाले..कागद आणि पेन माझे जणू मित्रच बनले. दहावीत मुंबईत आल्यानंतर मी मुशायरा, काव्यमैफलींना हजेरी लावत असे. याच काळात मी लघुकथाही लिहू लागलो. माझे मोठे भाऊ रशीद मिर्झा हे आवर्जून दिवाळी अंक वाचण्यासाठी आणत. त्यातील अनेक मराठी कविता, तसेच कादंबऱ्या, कथा आवडायच्या, मी त्यांचे उर्दूमध्ये अनुवाद करू लागलो. हे अनुवाद प्रसिद्धही होऊ लागले.कॉलेजमध्ये असताना इब्राहिम सर यांनी अफ्रो-अमेरिकन कवींचा प्रातिनिधिक कवितासंग्रह मला दिला. अभ्यासासोबत फावल्या वेळेत मी या कवितांचे उर्दूत अनुवाद केले. सरांनाही ते कमालीचे आवडले. मग मला अनुवादाचा छंदच जडला. मराठी लेखक आणि कवींच्या साहित्यकृतीतील भावविश्व, मानसशास्त्राचा स्पर्श हे पाहून मी कमालीचा प्रभावित झालो, उर्दूमध्ये हे दुर्मिळ असल्याचे मी अनुभवले..उर्दू वाचकांपर्यंत हे सारे पोचावे, त्यांनाही हा अनुभव मिळावा हा अनुवादाचा उद्देश समोर ठेवला. शिवाय इतर भारतीय भाषांमधील प्रवाह, प्रयोग केले जात आहेत, हे सुद्धा त्यांच्यापर्यंत जाईल असे मला वाटले. मी केलेले अनुवाद उर्दूच्या प्रतिष्ठित नियतकालिकांत, मासिकांत प्रकाशित होऊ लागले, त्यांना वाचकांची पसंतीही मिळाली. मला प्रोत्साहनच मिळू लागले. मग मी अनुवादाचे काम सुरूच ठेवले.अनुवादाव्यतिरिक्त इतिहास आणि संशोधन, समीक्षा ही माझी आवडीची कामे आहेत. माझ्या व्यस्त व्यावसायिक दिनक्रमानंतर माझ्याकडे असलेला फावला वेळ हा वाचन आणि लेखनात घालवतो. संशोधनक्षेत्रात मी विविध रिसर्च पेपर आणि पुस्तकेही लिहिली..कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकरांपासून नव्या पिढीच्या अनेक कवींच्या कवितांचे अनुवाद केले, ते पुस्तक रूपातून प्रसिद्धही झाले. प्रशांत असनारे यांच्या कवितासंग्रहाच्या उर्दूतून केलेल्या अनुवादाला साहित्य अकादमीचा अनुवाद पुरस्कारही मिळाला. राज्य उर्दू साहित्य अकादमीतर्फे वली दखनी राष्ट्रीय पुरस्कार, सेतू माधवराव पगडी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.पुण्याच्या उर्दू साहित्य परिषदेतर्फेही पुरस्कार मिळाला. विविध सन्मानही अनुवादामुळे वाट्याला आले. जवळपास ६८ ते ६९ वर्षांपासून साहित्य क्षेत्राशी जोडला गेलेलो आहे. इतका कालावधीनंतर आपण समाधानी आहोत काय असा प्रश्न पडतो, तेव्हा वाटते तो क्षण आलेला नाही. पुढेही खूप काही करायचे आहे, शेवटी मानवी वृत्तीही तशीच असते. कवितेतून सांगायचे म्हणजे...अंधाऱ्या रस्त्यांवर असेच चालत राहा पुढे, एका वळणावर एक स्वप्नभूमी दिसते....आवडत्या विषयांची पुस्तके वाचू शकताज्ञान हे वाचनाशिवाय वाढत नाही. आज वेगवेगळ्या विषयांवर सहज पुस्तके उपलब्ध आहेत, तुमच्या आवडीप्रमाणे हव्या त्या विषयाचे पुस्तक वाचू शकता. ‘सकाळ पुस्तक महोत्सव’सारखे उपक्रम महत्त्वाचेच आहेत. त्यामुळे पुस्तके उपलब्ध होतात, वाचनसंस्कृतीही वाढीस लागते. मुलांनी तर आवर्जून अशा महोत्सवाला भेटी दिल्या पाहिजेत. पालकांनीही मुलांना घेऊन आले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 