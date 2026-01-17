छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagr Book Festival : अनुवाद करताना साहित्यकृतीच्या आत्म्याला स्पर्श

भाषांतर, अनुवाद करताना मराठी तसेच विविध भाषांमधील वेगळ्या शब्दांचे अर्थ, त्यांच्या संज्ञा यावर चिंतनही आलेच.
sambhaji nagar book festival

sambhaji nagar book festival

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भाषांतर, अनुवाद करताना मराठी तसेच विविध भाषांमधील वेगळ्या शब्दांचे अर्थ, त्यांच्या संज्ञा यावर चिंतनही आलेच. प्रत्येक शब्दाशी आणि भाषेसोबत जणू संवादच साधावा लागतो. शब्दांचे पैलू, मूड असतात, ते समजून घेणेही आवश्यक आहे. भाषांतर, अनुवाद करताना साहित्यकृतीच्या आत्म्याला स्पर्श करणे, त्या लेखक-कवीशी मानसिक संवाद साधणे हे विशेष आणि आवश्यक मानतो.

- एम.ए. मिर्झा, अनुवादक, छत्रपती संभाजीनगर

Loading content, please wait...
festival
Sakal
Book
Marathi Language
Literature
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.