Chhatrapati Sambhajinagar: ‘सकाळ नाट्य महोत्सवा’ची रसिकांना मेजवानी; रंगमंच सज्ज, १ ते ३ जुलैदरम्यान बघा राज्यभर गाजलेली तीन नाटके

छत्रपती संंभाजीनगर: शहरात १ ते ३ जुलैदरम्यान ‘सकाळ नाट्य महोत्सव २०२६’ होणार आहे. यात सलग तीन दिवस उस्मानपुरा भागातील संत एकनाथ रंगमंदिरात रोज रात्री ८ः३० वाजता लोकप्रिय आणि पुरस्कारप्राप्त दर्जेदार मराठी नाटकांचे सादरीकरण होणार असून, नाट्यरसिकांना अभिनय, आशय, मनोरंजनाची अविस्मरणीय मेजवानी अनुभवता येणार आहे..रंगभूमी ही केवळ करमणुकीचे माध्यम नाही; तर ती समाजाच्या संवेदना जागवणारी, नातेसंबंध उलगडणारी आणि काळाच्या प्रवाहावर भाष्य करणारी सृजनशील अभिव्यक्ती असते. याच हेतूने ‘सकाळ’च्यावतीने हा उपक्रम होत आहे. ऑफलाइन तिकीट विक्री उस्मानपुरा येथील संत एकनाथ रंगमंदिर येथे सुरू झाली. त्यासाठी रसिकांनी सकाळी साडेनऊ ते दुपारी साडेबारा आणि सायंकाळी पाच ते आठ या वेळात संपर्क करावा..Cabinet Expansion : मोदी कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा गेमचेंजर! सर्वांच्या नजरा 'या' दोन नावांवर, अमित शाहांच्या भेटीनंतर दिल्लीत खळबळ!.महोत्सवात काय?पहिल्या दिवशी (ता. १ जुलै): ‘आता थांबवायचं कसं?’ हे नाटक रंगमंचावर येणार आहे. अमरदीप आणि आणि कल्पकला व सुजन थिएटर्स निर्मित या नाटकाचे लेखन व दिग्दर्शन संदीप दंडवते यांनी केले. सुकन्या कुलकर्णी मोने, जान्हवी पणशीकर, आकाश पाटील, ऐश्वर्या शेटे आणि डॉ. गिरीश ओक यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. बदलत्या काळातील नाती, कुटुंबव्यवस्था आणि भावनिक गुंतागुंतीचा वेध घेणारे हे नाटक प्रेक्षकांना विचार करायला लावणारे आहे..दुसऱ्या दिवशी (२ जुलै): ‘एका लग्नाची पुढची गोष्ट’ हे लोकप्रिय नाटक सादर होणार आहे. प्रशांत दामले फॅन फाउंडेशन आणि गौरी थिएटर्स निर्मित, झी मराठी प्रस्तुत या नाटकाचे लेखन व दिग्दर्शन अद्वैत दादरकर यांनी केले आहे. या नाटकात प्रशांत दामले, कविता मेढेकर, पूर्वा भिडे, राजसी चिटणीस, केदार कुंटे आणि चिन्मय सराफ यांच्या भूमिका आहेत. विनोद, नातेसंबंध आणि भावनिक क्षणांचा सुंदर मिलाफ असलेले हे नाटक रसिकांना खळखळून हसवतानाच नात्यांचे वेगळे पैलू दाखवते..Pune: पाणीटंचाईने सोसायट्यांचे गणित कोलमडले; टॅंकरच्या दरात वाढ : देखभाल शुल्क वाढल्याने सभासदांवर आर्थिक बोजा.अखेरच्या दिवशी (३ जुलै): महोत्सवाची सांगता ‘नियम व अटी* लागू!’ या नाटकाने होणार आहे. गौरी थिएटर्स निर्मित आणि प्रशांत दामले फॅन फाउंडेशन प्रकाशित या नाटकाचे लेखन संकर्षण कऱ्हाडे यांनी केले. दिग्दर्शन चंद्रकांत कुलकर्णी यांचे आहे. नेपथ्य ः प्रदीप मुळ्ये, प्रकाशयोजना ः किशोर इंगळे तर अशोक पत्की यांचे संगीत आहे. या नाटकाच्या निर्मात्या गौरी प्रशांत दामले आहेत. अमृता देशमुख, संकर्षण कऱ्हाडे आणि मंगेश भिदे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेले हे नाटक हलक्याफुलक्या शैलीतून सामाजिक आशय मांडणारे आहे..सवलतीच्या दरात तिकिटेसिझन तिकीट (तळमजला) : १ हजार ९०० (तिन्ही नाटकांसाठी)सिझन तिकीट (बाल्कनी) : ७०० (तिन्ही नाटकांसाठी)दैनिक तिकीट (तळमजला) : ७०० आणि ५००दैनिक तिकीट (बाल्कनी) : ३००ऑनलाइन बुकिंग : BookMyShow, Ticketalayफोन बुकिंग : ९८२२६३०५५५, ७८२२८९०३९८व्यवस्था संपर्क : संदीप सोनार (सार ग्रुप) ९८२३०५६६८३ठिकाण आणि वेळठिकाण: संत एकनाथ रंगमंदिर, उस्मानपुरा, छत्रपती संभाजीनगरतारीख: १ जुलै ते ३ जुलैवेळ: रोज रात्री ८ः३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.