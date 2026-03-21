Sakal Natya Mahotsav: ‘सकाळ नाट्य महोत्सव २०२६’ छत्रपती संभाजीनगरमध्ये: तीन दिवसातील तीन गाजलेली नाटके

छत्रपती संभाजीनगर: मराठी रंगभूमीवरील दर्जेदार नाटकांचा आस्वाद रसिकांना एकाच व्यासपीठावर घेता यावा, या उद्देशाने सकाळ माध्यम समूहातर्फे शहरात 'सकाळ नाट्य महोत्सव २०२६' चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा नाट्य महोत्सव ता. २४, २५ आणि २६ मार्चदरम्यान उस्मानपुरा येथील संत एकनाथ रंगमंदिर येथे रंगणार असून दररोज रात्री साडेआठ वाजता दर्जेदार मराठी नाटकांचे प्रयोग सादर केले जाणार आहेत..मराठी रंगभूमीची समृद्ध परंपरा आणि उत्कृष्ट नाट्यसंस्कृती जपण्याच्या उद्देशाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध विषयांना स्पर्श करणारी आणि प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्याबरोबरच विचार करायला लावणारी नाटके या महोत्सवात सादर होणार आहेत. त्यामुळे शहरातील नाट्यप्रेमींना सलग तीन दिवस उत्तम नाट्यानुभव घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी २४ मार्च रोजी लोकप्रिय आणि विनोदी धाटणीचे 'कुटुंब कीर्तन' हे नाटक सादर होणार आहे. २५ मार्च रोजी 'जर तरची गोष्ट' हे नाटक रंगमंचावर सादर होईल..तर महोत्सवाच्या समारोपाच्या दिवशी २६ मार्च रोजी 'शिकायला गेलो एक' या नाटकाचा बहारदार प्रयोग सादर होणार आहे. ही तिन्ही नाटके मराठी रंगभूमीवर विशेष गाजलेली असून प्रेक्षकांना वेगळा नाट्यअनुभव देणारी ठरणार आहेत. तीन दिवस रंगणाऱ्या या नाट्यमहोत्सवामुळे छत्रपती संभाजीनगरमधील सांस्कृतिक वातावरण अधिक समृद्ध होणार असून मराठी नाट्यप्रेमींना दर्जेदार नाट्यसंपदेचा आनंद घेण्याची संधी मिळणार आहे..सवलतीच्या दरात तिकिटेया नाट्यमहोत्सवासाठी रसिकांना सवलतीच्या दरात तिकिटे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यानुसार तळमजल्यासाठी सीझन तिकीट १९०० रुपये असून एका दिवसाचे तिकीट ७०० आणि ५०० रुपये असेल. तर बाल्कनीसाठी सीझन तिकीट ७०० रुपये आणि दैनिक बाल्कनी तिकीट ३०० रुपये ठेवण्यात आले आहे. तीनही दिवस नाटकांचा आस्वाद घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी सीझन तिकीट अधिक सोयीचे ठरणार आहे..तिकीट विक्रीला मोठा प्रतिसादया नाट्यमहोत्सवाची तिकिटे संत एकनाथ रंगमंदिर येथे १४ मार्चपासून उपलब्ध झाली आहेत. तसेच ऑनलाइन माध्यमातूनही तिकीट बुकिंगची सुविधा देण्यात आली आहे. BookMyShow आणि तिकिटालय ऑनलाइन या माध्यमांवरूनही रसिकांना तिकिटे आरक्षित करता येणार आहेत. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे..कुठे? काय?कार्यक्रम : 'सकाळ नाट्य महोत्सव' २४ मार्च : 'कुटुंब कीर्तन' २५ मार्च : 'जर तरची गोष्ट'२६ मार्च : 'शिकायला गेलो एक'वेळ : दररोज रात्री साडेआठ वाजताठिकाण : संत एकनाथ रंगमंदिर.