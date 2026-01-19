छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar Book Fesatival : गुलाबी थंडीत जेन झी ने अनुभवली ग्रंथांची ऊब

‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाला दुसऱ्या दिवशीही उदंड प्रतिसाद, सहकुटुंब सफर
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औरंगपुरा - आजचा संडे काही औरच होता. गुलाबी थंडीत वाचकांनी मोठी गर्दी करीत पुस्तकांच्या सहवासाची ऊब अनुभवली. नवीन लेखकांची नवीन पुस्तके खरेदीबरोबरच कायम वाचली जाणारी आणि प्रत्येक घरात हवीच, अशी पुस्तके अनेकांच्या हाती दिसत होती. रविवारची सुटी असल्याने वाचकांनी पुस्तक खरेदीचा मनसोक्त आनंद लुटला.

