Sambhajinagar Book Fesatival : गुलाबी थंडीत जेन झी ने अनुभवली ग्रंथांची ऊब

औरंगपुरा - आजचा संडे काही औरच होता. गुलाबी थंडीत वाचकांनी मोठी गर्दी करीत पुस्तकांच्या सहवासाची ऊब अनुभवली. नवीन लेखकांची नवीन पुस्तके खरेदीबरोबरच कायम वाचली जाणारी आणि प्रत्येक घरात हवीच, अशी पुस्तके अनेकांच्या हाती दिसत होती. रविवारची सुटी असल्याने वाचकांनी पुस्तक खरेदीचा मनसोक्त आनंद लुटला..प्रत्येक स्टॉलमध्ये किमान दहा ते बारा वाचक निवांत खरेदी करताना दिसले. यात मोठ्या संख्येने आलेली ‘जेन झी’ वाचनसंस्कृतीबाबत अत्यंत आश्वासक वातावरण करून गेली. ‘काका हे पुस्तक आहे का?’ ‘याचा अनुवाद मिळेल का?’ याची चौकशी करीत पुस्तके चाळत, खरेदी करीत या तरुण वाचकांनी आजचा दिवस गाजवला..‘सकाळ’, छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था आणि रेडिओ पार्टनर : ९२.७ बिग एफएम यांच्यावतीने सरस्वती भुवनच्या मैदानावर हा चारदिवसीय महोत्सव होत आहे. रविवारी दुसरा दिवस होता. पहिल्या दोन दिवशी हजारो पुस्तके विकली गेली. सुटी असल्याने वाचकांनी महोत्सवास भेट देऊन पुस्तके खरेदी केली. काहींच्या घरात जुनी पुस्तके होती. तरीही आपण पाहुण्यांना भेट देण्यासाठी आवडलेली पुस्तके पुन्हा खरेदी केल्याचे वाचकांनी सांगितले..देश-विदेशातील लेखकांचे साहित्य उपलब्धमहाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनीही ग्रुपने येऊन पुस्तके खरेदी केली. पुस्तक खरेदी झाल्यानंतर लेखकांशी संवाद, गप्पांत अनेक वाचक रंगले. आपल्या आवडीच्या लेखकांशी संवाद व त्यांचे पुस्तक खरेदी करून त्यांची स्वाक्षरी घेणे, ही पर्वणी अनेकांनी साधली. महोत्सवात दिल्ली, मुंबई, पुणे तसेच इतर मोठ्या शहरांतील प्रकाशक सहभागी झालेले आहेत. जिल्ह्यातील प्रकाशकांनीही चांगली विक्री झाल्याचे सांगितले..महागड्या पुस्तकांवर सवलतस्पर्धा परीक्षा, व्यक्तिमत्त्व विकास, आत्मचरित्रे, कादंबऱ्या, कविता, विज्ञान, स्टार्टअप आणि सामाजिक विषयांवरील पुस्तके एकाच ठिकाणी उपलब्ध होती. तसेच, महागड्या पुस्तकांवर भरीव सवलत मिळत असल्याने तरुण ऑनलाइन खरेदीऐवजी थेट स्टॉलवरून पुस्तके खरेदी करीत आहेत. डिजिटल युगात वाचन कमी झाल्याचे चित्र असले, तरी सकाळ पुस्तक महोत्सवात दिसणारी तरुणांची गर्दी वाचनसंस्कृती अजूनही जिवंत असल्याचे स्पष्ट झाले..सेल्फी काढून लगेच पोस्टपुस्तकांच्या पानांत हरवलेली तरुणाई हातात पुस्तक आणि चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य घेऊन दोन्ही पॉइंटवर सेल्फी घेत होती. ती लगेच पोस्ट करीत होती. तरुणाईचे जत्थेच्या जथ्थे इंग्रजी, मराठी पुस्तक स्टॉलवर जात होती. सांस्कृतिक आणि वाचनसंस्कृतीला चालना देणाऱ्या या महोत्सवात पुस्तकांचे दालन वाचकांसाठी पर्वणीच ठरले. शाळकरी मुले, तरुणाईपासून ज्येष्ठ रसिकांपर्यंत सर्वांनी या महोत्सवाचा मनसोक्त आनंद घेतला..अरे तू ते वाचलेस का?प्रत्येक आलेल्या वाचकाच्या हातात पुस्तके दिसत होती. एकमेकांना ‘तुम्ही कोणते पुस्तक खरेदी केले?’ अशीही विचारपूस करीत होते. ‘किमतीत सवलत मिळाली का?’ ‘तू ते वाचले का?’ याबाबतही चर्चा होत होती. अधिकारी, संस्थांचे पदाधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक, वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळी तसेच त्यांचे कुटुंबीय दिसले..पुस्तक महोत्सवाला शाळकरी विद्यार्थ्यांची गर्दीया पुस्तक महोत्सवाला शहरातील विविध शाळांमधील शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनी भेट दिली. पुस्तकांचे स्टॉल्स पाहताना विद्यार्थ्यांनी त्यांना आवडलेल्या पुस्तकांची नोंद करून घेतली, तर काहींनी थेट पुस्तके खरेदी केली. विविध प्रकारची पुस्तके पाहून विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर उत्साह आणि आनंद स्पष्ट दिसत होता. अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांकडून पुस्तकांविषयी माहिती घेत आवडलेल्या पुस्तकांच्या नोंदी केल्या..आज अभिवाचन आणि कविसंमेलनदुपारी १२ ते १ या वेळात पद्मनाभ पाठक यांचे अभिवाचन होणार आहे. गेल्या महिन्यात निधन झालेले ख्यातनाम लेखक धनंजय चिंचोलीकर ऊर्फ बब्रुवान रुद्रकंठावार यांनी मराठवाडी बोलीमध्ये अत्यंत खुमासदार आणि बोचरे लिखाण करीत राज्यभर लोकप्रियता मिळवली होती. त्यांच्या साहित्यातील निवडक उताऱ्यांचे अभिवाचन प्रसिद्ध नाट्य कलावंत, दिग्दर्शक पद्मनाभ पाठक करणार आहेत. त्यानंतर लगेचच निमंत्रितांचे कविसंमेलन होणार असून त्यात डॉ. दासू वैद्य, रवी कोरडे, सुनील उबाळे, अभय दाणी, हबीब भंडारे, ललित अधाने, विनोद जैतमहाल, गणेश घुले सहभागी होणार आहेत..सायंकाळी रंगणार ‘भक्तिधारा’सायंकाळी सहाला छत्रपती संभाजीनगर येथील गायक गजानन केचे आणि त्यांची कन्या युगंधरा केचे ‘भक्तिधारा’ या कार्यक्रमातून महाराष्ट्रातील विविध संतांची भक्तिगीते सादर करून भक्तिरसाची अनुभूती देतील..हा महोत्सव नजर लागावी इतपत दिमाखदार आहे. लेखक, साहित्यिक विश्वास पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन, व्यासपीठावरील दिग्गज साहित्यिक म्हणजे दुधात साखर पडावी असा योग होता. मराठी साहित्य क्षेत्रातील उदासीनता आणि मरगळ यावेळी व्यक्त झाली, त्यावर खरंच चिंतनाची गरज आहे. महोत्सवात खाद्यपदार्थापेक्षा पुस्तकांच्या दालनावर गर्दी झाली होती.- माणिक खैरनार, घाटशेंद्रा, ता. कन्नड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.