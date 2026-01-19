Sambhajinagar Book Fesatival : कविता, ओव्या आणि अभंगातून कवनाचे सूर उमटले !

नव्या पिढीच्या भावना, त्यांच्या मनातील भावस्पंदन टिपणाऱ्या स्वरचित कविता आणि गाण्यांमधून 'कवन'ची बहारदार मैफल रंगली. युवा कलावंतांना शब्द सुचले, सूर उमटले आणि कवनात रसिक मंत्रमुग्ध झाले. हा कार्यक्रम रविवारी ( ता. १८) सकाळच्या पुस्तक महोत्सवाचे आकर्षण ठरला आहे. .‘कवन’च्या कलावंतांनी सादर केलेल्या स्वरचित कविता, ओव्या, अभंग, गझल, कव्वाली आणि सुमधुर गीतांनी मैफल बहारदार झाली. गायक ओमकार इनामदार, मोहित वैद्य, समृद्ध आर.के. यांनी सादर केलेल्या ‘तुझी आठवण कविता होऊन छळते गं...’, ‘जाई जुईच्या माझ्या फुला, सोड अबोला शपथ तुला’, ‘खरंच ज्याला कळते कविता, त्यालाच जास्त छळते कविता, बरसल्या अंतरी, एक कवी मेला ती गाथा’ यासह विविध रचनांनी रसिकांची मने जिंकली..दरम्यान, वैद्य यांनी ‘जाणिवांचा जीर्ण राखणदार आठवतो, एकट्या रात्रीत मजला गाव आठवतो आणि वाडा मरतो आहे...’ या कविता रसिकांना ग्रामीण जीवनात घेऊन गेल्या. दरम्यान, ‘हे लंबोदर विघ्नविनाशक’ या भक्तिगीताने, ‘एकांताचे घर,’ ‘आकांताचे बीज’, ‘दगडात दडलेला, सोनियात मढलेला देव’ या अभंगाने रसिक भक्तिरसात न्हाले. या कलावंतांची जुगलबंदी ऐकण्यासाठी नागरिकांसह तरुण, तरुणींनी मोठी गर्दी केली होती..या कलाकारांनी जिंकली मनेया मैफिलीत कवी, गीतकार मोहित वैद्य, गायक समृद्ध आर.के. ओमकार इनामदार यांनी सादर केलेल्या स्वरचित कविता, ओव्या, अभंग आणि गाण्यांना रसिकांनी भरभरून दाद दिली. दरम्यान, समृद्ध आर.के. यांनी कार्यक्रमाचे संगीत संयोजन केले असून कीबोर्ड आणि हार्मोनियमवर साथसंगत केली. ऋषीकेश मेस्त्री (तबला, ढोलक, दिमडी ), परिणीता पवार (साइड रिदम ), विन्सेंट जोसेफ (साउंड इंजिनिअर), आदित्य दरवेस (प्रकाश योजना, नेपथ्य), शुभम जोशी (वेशभूषा) आदी कलाकारांनी बहारदार साथसंगत केली..कव्वालीला टाळ्या, सोबत शिट्याही..गायक मोहित वैद्य, समृद्ध आर.के. आणि ओमकार इनामदार यांनी ‘कवन’ कार्यक्रमात पहिल्यांदाच सादर केलेल्या ‘बोलताना जरा अडलीस तू, मग इशारे कळू लागले शेवटी’ आणि ‘नवे दुःख दे, दुःख पचवायला’ या कव्वालीने रसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला. कव्वालीच्या बहारदार सादरीकरणाला रसिकांनी टाळ्या, शिट्या आणि ‘वन्स मोअर’ने दाद दिली. दरम्यान, ‘फार नाही बरे वागणे हे तुझे’ या गझलेला रसिकांनी उस्फूर्त प्रतिसाद दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.