छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar Book Fesatival : कविता, ओव्या आणि अभंगातून कवनाचे सूर उमटले !

स्वरचित कविता आणि गाण्यांची रंगली मैफल; रसिक मंत्रमुग्ध, टाळ्यांसह वाहवाची उत्‍स्फूर्त दाद
omkar inamdar, mohit vaidya and samruddha rk

omkar inamdar, mohit vaidya and samruddha rk

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नव्या पिढीच्या भावना, त्यांच्या मनातील भावस्पंदन टिपणाऱ्या स्वरचित कविता आणि गाण्यांमधून 'कवन'ची बहारदार मैफल रंगली. युवा कलावंतांना शब्द सुचले, सूर उमटले आणि कवनात रसिक मंत्रमुग्ध झाले. हा कार्यक्रम रविवारी ( ता. १८) सकाळच्या पुस्तक महोत्सवाचे आकर्षण ठरला आहे.

Loading content, please wait...
festival
Book
singer
poem
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.