Chhatrapati Sambhaji Nagar News: संभाजीनगरमध्ये नागरिकांचे आंदोलन; पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग; स्थानिक प्रश्नांवर आवाज

पैठणगेट: 'युद्ध नको, बुद्ध हवा', अशा घोषणांनी पैठण गेट दणाणले, अमेरिकन साम्राज्यवादाविरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने निदर्शने केली. आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी साम्राज्यवादी अमेरिका-इस्राईल यांनी केलेल्या इराणवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. तसेच अमेरिकेच्या युद्धखोर भूमिकेस भारत सरकारने विरोध करावा. .ट्रेड डील रद्द करावी, भारताचे सार्वभौमत्व अमेरिकेकडे गहाण टाकू नये. एपस्टीन फाइल्समधील सत्य दडविण्यासाठी, जगातील तेल व खनिज संपत्ती बळकाविण्यासाठी अमेरिका-इस्रायलने बेकायदेशीरपणे युद्ध इराण विरोधात पुकारले आहे, असेही म्हटले आहे..या आंदोलनात जिल्हा सेक्रेटरी अभय टाकसाळ, शहर सह सेक्रेटरी अनिता हिवराळे, जॅक्सन फर्नांडिस, रफिक बक्ष, राजू हिवराळे, उमेश इंगळे, शेख अमजद शेख पाशू, मधुकर गायकवाड, जबर खान फजलू रहमान खान, शेख शकील, सय्यद अजीम, मनीषा भोळे, शमा बागवान, कांताबाई शेळके, कविता गायकवाड, शीलाबाई दिवे, शालुबाई कांबळे, चंदाबाई इराक, रंजना बनसोडे, शारदा भालेराव, कडुबाई बनसोडे, यांच्यासह मोठ्या संख्येने पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.