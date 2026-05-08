Chhatrapati Sambhajinagar: इमारतींखालील नाले कचऱ्याने तुडुंब;मनपाच्या चुकीची नागरिकांना शिक्षा, स्वच्छ करण्याचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर: मागील काळात महापालिकेने विविध संस्थांशी करार करीत नाल्यांवर इमारती उभारण्यास परवानगी दिली. महापालिकेच्या याच चुकीमुळे दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांत परिसरातील वसाहतींत पाणी शिरून नागरिकांची गैरसोय होते. दरवर्षी या इमारतींखालील नाल्यांतील कचरा पूर्णपणे साफ केला जात नाही. आजही स्थायी समिती सभापतींनी पाहणी केली असता शिवसेना भवनसह लीजवर दिलेल्या सर्वच इमारतींखालील नाले कचऱ्याने तुडुंब भरल्याचे निदर्शनास आले. .सभापती अनिल मकरिये यांनी आज सकाळी आठपासूनच नाल्यांच्या स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी केली. मोतीकारंजा नाल्याच्या काठालगत पुढे गांधीनगर, चुनाभट्टी, फकीरवाडी, औषधी भवनमार्गे संभाजी पेठपर्यंत पायी पाहणी करत प्रत्येक ठिकाणी थांबून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. या नाल्यांवर औषधी भवन, जनता बँक, पीपल्स बँक, शिवसेना भवन, श्रीमान-श्रीमती स्टोअर्स, नाथ सुपर मार्केट यासह एकूण १० इमारती उभारलेल्या आहेत..येत्या सोमवारपर्यंत मोतीकारंजा ते संभाजी पेठ, तसेच पुढे वरद गणेश मंदिर, समर्थनगरपर्यंत संपूर्ण नाल्याची साफसफाई पूर्ण झाली पाहिजे. तसेच नाल्यात पाणी साचणार नाही किंवा वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे निर्देश सभापतींनी दिले. यावेळी अतिरिक्त शहर अभियंता अनिल तनपुरे, यांत्रिकीचे कार्यकारी अभियंता अमोल कुलकर्णी, प्रभाग-२ चे सहायक आयुक्त रमेश मोरे, प्रभाग-१ च्या लता पुजारी आदी उपस्थित होते..इमारत मालकांना सोमवारपर्यंत डेडलाइनमोतीकारंजा ते समर्थनगर मार्गावर नाल्यांवर थाटलेल्या शिवसेना भवनसह सर्व इमारत मालकांनी इमारतींखालील नाल्यांतील कचरा उचलावा. या इमारत मालकांना सोमवारपर्यंतची डेडलाइन देत त्यानंतर महापालिकेकडून कारवाई केली जाईल, असा इशारा सभापती मकरिये यांनी दिला..अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देशनाल्यांच्या काठावरील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देशही सभापतींनी दिले. त्यांनी माध्यमांना सांगितले, की नाल्यांवरील इमारती, अतिक्रमणे भाजप, शिवसेनेसह कोणत्याही पक्षाची असोत त्यावर कारवाई केली जाईल. दरम्यान, मोतीकारंजा परिसरात पालिकेच्या बंद शाळेचीही पाहणी केली. येथील एक एकर जागा तशीच पडून आहे. बंद शाळेत आरोग्य केंद्र सुरू करण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.