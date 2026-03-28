Chhatrapati Sambhajinagar: संभाजीनगर ‘ईव्ही हब’ बनणार; अतुल सावे : मराठवाड्याच्या विकासावर परिषदेत मंथन

छत्रपती संभाजीनगर: 'पुढच्या पाच वर्षांत छत्रपती संभाजीनगर हे जगभरात ईव्ही हब म्हणून ओळखले जाईल,' असे प्रतिपादन राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले. .महात्मा गांधी मिशन (एमजीएम) विद्यापीठात 'मराठवाड्याच्या भविष्याची पुनर्कल्पना' या विषयावर आयोजित दोनदिवसीय राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेचे उद्घाटन रुक्मिणी सभागृहात मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ, 'द हिंदू बिझनेस लाइन'चे उपसंपादक डॉ. राधेश्याम जाधव, कुलगुरू प्रा.डॉ. विलास सपकाळ, कुलसचिव डॉ. आशिष गाडेकर, अर्थतज्ञ प्रा. एच.एम. देसरडा, अधिष्ठाता डॉ. जॉन चेल्लादुराई, संचालक प्रा.डॉ. रमेश जारे, डॉ. के.पी. सिंग यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..सावे म्हणाले, वॉटरग्रीड प्रकल्पाद्वारे ग्रामीण भागातील पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.'कुसुम' योजनेंतर्गत जानेवारीत जिल्ह्यात ४५ हजार सोलार पंप बसवण्याचा विक्रम नोंदविला गेला आहे. राज्यात आतापर्यंत साडेसात लाख सोलार पंप बसवले आहे. त्यापैकी १ लाख ८० हजार पंप मराठवाड्यात आहेत..समृद्धी महामार्गामुळे उद्योग व शेती क्षेत्राला नवी गती मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रास्ताविक प्रा.डॉ. ह.नि. सोनकांबळे यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. वर्षा दांडगे यांनी, तर डॉ. के.पी. सिंग यांनी आभार मानले..रोजगार, पायाभूत सुविधांवर भरपर्यावरण बदल हा सामाजिक व आर्थिक असमानतेशी निगडित मुद्दा असल्याचे पी. साईनाथ म्हणाले. पाण्याच्या वापराबाबत औद्योगिक क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर त्यांनी टीका केली. डॉ. राधेश्याम जाधव यांनी विकासाच्या संकल्पनांमध्ये सामाजिक न्याय व संरचनात्मक बदल आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. कुलगुरू प्रा.डॉ. विलास सपकाळ यांनी अशा परिषदांमधून ज्ञाननिर्मितीला चालना मिळते, असे सांगत पायाभूत सुविधा, रोजगार, दुष्काळ निवारण व दळणवळण या विकासाच्या मुख्य घटकांवर भर दिला.