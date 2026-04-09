Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांसह प्रतिनिधींना गोदावरीत जाण्यास मज्जाव; सहायक पोलिस निरीक्षक लोहकरे यांची अरेरावी

छत्रपती संभाजीनगर: जलसंपदा मंत्री नियामक बैठकीसाठी शहरात आले असता, शेतकऱ्यांसह शेतकरी प्रतिनिधींची अडवकणूक केली. बंदोबस्तावरील पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. हा प्रकार बुधवारी (ता. आठ) दुपारी बारा ते एकदरम्यान घडला. याप्रकरणी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्याची मागणी बुलंद छावातर्फे केली आहे. .जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नियामक मंडळाची बैठक होती. बैठकीदरम्यान एकीकडे माध्यमांसह अनेक जणांना पोलिसांसह खासगी सुरक्षारक्षकांनी आतमध्ये जाताना अडविण्यात आले..दुसरीकडे खिशाला कमळ हे चिन्ह लावलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांची ये-जा सुरू होती. त्यावर प्रश्न उपस्थित करताच जवाहरनगर पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक आतिष लोहकरे यांनी उपस्थितांना अरेरावीची भाषा करत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचे बुलंद छावातर्फे सांगण्यात आले..यासंदर्भात माध्यम प्रतिनिधींनी थेट विखे पाटील यांच्या कानावर हा विषय टाकला असता, यानंतर असे होणार नाही असे सांगत थेट कार्यकारी संचालक संतोष तीरमनवार यांना योग्य ती खबरदारी घेण्याचे त्यांनी आदेश दिले. मंडळ हे शेतकऱ्यांसाठी असून शेतकरी हिताचीच कामे इथे चालतील, असेही विखे यांनी स्पष्ट केले.."हे प्रकरण कानावर आले नव्हते, याची दखल आम्ही घेतली आहे, संबंधित पोलिस अधिकारी अतिश लोहकरे यांची चौकशी करून त्यांना समज दिली जाईल."- सचिन कुंभार, पोलिस निरीक्षक, जवाहरनगर पोलिस ठाणे"जमीन संपादित करूनही मावेजा न मिळाल्याच्या प्रकरणासह इतर निवेदने देण्यासाठी अनेक शेतकरी आले होते. त्यांना आतमध्ये जाऊ दिले जात नसल्याने शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून आम्हालाही जाऊ दिले नाही. पोलिसांनीही अरेरावी केली. एपीआय अतिश लोहकरेंना सस्पेंड करण्याची आमची मागणी आहे. आता पोलिसांनाच सुरक्षा रक्षकाची ड्युटी द्यावी."- सुरेश वाकडे, प्रदेश सचिव, बुलंद छावा मराठा युवा परिषद.