Chhatrapati Sambhajinagar News: गॅसअभावी हॉटेल्समध्ये चुली पेटल्या; संभाजीनगरात टंचाई गंभीर

छत्रपती संभाजीनगर: पैठण आणि सिल्लोड तालुक्यांसह संपूर्ण परिसरात सध्या कमर्शिअल आणि घरगुती गॅस सिलिंडरच्या तीव्र टंचाईमुळे नागरिक व व्यावसायिक चांगलेच हैराण झाले आहेत. व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा खंडित झाल्याने अनेक हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरातील गॅस शेगड्या बंद पडल्या असून, व्यावसायिकांना नाइलाजाने पारंपरिक चुलींचा आधार घ्यावा लागत आहे. दुसरीकडे, चक्क पोलिस बंदोबस्तात घरगुती गॅस वाटप करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे..घाटनांद्र्यात पोलिस बंदोबस्तात वाटपघाटनांद्रा : येथील बसस्थानकावर मारुती गॅस एजन्सीमार्फत बुधवारी (ता. १८) गॅस सिलिंडर वाटप करताना मोठा गोंधळ उडाला. गावात ७१ गॅसधारकांनी बुकिंग केले असताना गाडीत केवळ ५६ गॅस टाक्या आल्या होत्या. त्यातच, अनेकांना गॅस न मिळताच 'सिलिंडर प्राप्त झाला' असा मेसेज मोबाइलवर आल्याने संतापाची लाट उसळली. रमजान ईद आणि गुढीपाडव्यासारखे सण जवळ आल्यामुळे गॅसची तातडीची गरज असताना हा प्रकार घडल्याने ग्राहकांनी काळ्या बाजाराचा आरोप केला. परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल ज्ञानदेव ढाकणे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पुरवठा अधिकारी मुंडे यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर, 'ज्यांचे बुकिंग आहे त्यांनाच गॅस द्यावा' असे निर्देश देण्यात आले. अखेर सायंकाळी साडेपाचला कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात ५६ टाक्यांचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित १५ जणांना रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागले. या संपूर्ण गोंधळाची प्रशासनाने सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्रस्त नागरिकांनी केली आहे..पैठणमध्ये हॉटेल व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडलेजायकवाडी : पैठण शहरासह तालुक्यात कमर्शिअल गॅस सिलिंडरची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. दररोज दोन ते तीन व्यावसायिक टाक्यांची गरज असताना, सध्या एकही टाकी उपलब्ध होत नसल्याने हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत आहे.गॅसअभावी अनेक हॉटेल्समध्ये लाकडांच्या चुली पेटल्या आहेत. सध्या लाकडाचा दर ६०० रुपये प्रति क्विंटल असून, दररोज दोन-तीन क्विंटल लाकूड लागत असल्याने हॉटेल चालकांचा वेळ, मेहनत आणि खर्च तिन्ही वाढले आहेत. गॅस नसल्याने पोळी आणि भाकरीसारखे पदार्थ देणे कठीण झाले असून, ग्राहकांना केवळ तंदूरच्या पदार्थांवर समाधान मानावे लागत आहे.व्यावसायिक गॅससोबतच घरगुती गॅस मिळण्यातही अडचणी येत आहेत. गॅस एजन्सीसमोर पावती फाडण्यासाठी नागरिकांच्या मोठ्या रांगा लागत असून योग्य नियोजन नसल्याने गोंधळ उडत आहे..पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याची मागणीपैठणचे तालुका पुरवठा अधिकारी कैलास बहुरे यांनी स्पष्ट केले, की १० मार्चपासून शासनाच्या आदेशानुसार कमर्शिअल गॅसचा पुरवठा बंद असून केवळ घरगुती गॅस सुरू आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत हीच स्थिती राहील. हॉटेल मॅनेजर प्रशांत सोळंके व नागरिक संदीप लोहारे यांनीही वाढता खर्च आणि गॅसअभावी होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल नाराजी व्यक्त करत पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे..गॅससाठी रांगा, प्रशासनाचे दावे ठरले फोलपैठण: शहरात गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती गॅस सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ही समस्या अधिक काळ राहण्याची शक्यता असून, सिलिंडरसाठी ग्राहकांना एजन्सीसमोर तासनतास रांगा लावाव्या लागत आहेत.शहरात सध्या एकच गॅस एजन्सी असल्याने पुरवठ्यावर मोठा ताण येत आहे. वाढती लोकसंख्या पाहता शहरात आणखी एक स्वतंत्र एजन्सी असणे आवश्यक आहे. गॅसची गाडी येईपर्यंत नागरिकांना ताटकळावे लागते, तर ग्रामीण भागातही हीच परिस्थिती आहे. ऑनलाइन नोंदणीचा गोंधळ आणि एजन्सीमधील नियोजनाचा अभाव यामुळे ग्राहकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. शासन गॅसचा तुटवडा नसल्याचे सांगत असले, तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळेच आहे. तहसीलच्या पुरवठा विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. गॅस वाटपाच्या ठिकाणी अधिकृत माहिती देणारी व्यक्ती उपलब्ध नसते. गाडी किती वाजता येणार, सिलिंडरची संख्या, अचूक दर आणि घरपोहोच वितरणाचे नियम याबाबत स्पष्टता नसल्याने नागरिक संभ्रमात आहेत.