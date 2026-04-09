Chhatrapati Sambhajinagar: व्यापाऱ्याचे दोन किलो सोने लंपास; गुजरातच्या तिघांविरोधात गुन्हा, सव्वातीन कोटींची फसवणूक

छत्रपती संभाजीनगर: गुजरात येथील तिघांनी कासारी बाजारातील सराफा व्यापाऱ्याचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर दागिने बनवून देण्याएवजी तब्बल २ कोटी ८८ लाख २९ हजार ९६० रुपयांचे २ किलो सोने घेऊन धूम ठोकल्याचा प्रकार समोर आला. याप्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जयदीप हरकिशन झिंझुवडिगा, विशाल हरकिशन झिंझुवडिगा आणि कल्पेश झिंझुवडिगा (सर्व रा. राजकोट, गुजरात) अशी आरोपींची नावे आहे..आतिश सवईवाला (वय ४६, रा. कासारी बाजार) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार, ते अंकिता ज्वेलर्स दुकान चालवतात. आरोपींसोबत मागील १० वर्षांपासून त्यांचे व्यावसायिक संबंधही होते. ते 'राजकोट भक्ती ऑर्नामेंट्स' नावाने व्यवसाय करतात. ते जानेवारी २०२६ ला शहरात आले..आपले मोठ्या कंपन्यांशी टायअप असल्याची बतावणी करत तीन टक्क्यांऐवजी १.५ टक्के मजुरीवर शुद्ध सोन्यापासून दागिने बनवून देण्याचे आमिष त्यांनी दाखवले. परिचय असल्याने त्यांनीही विश्वास ठेवला आणि १,६९५ ग्रॅम गोल्ड बुलियन बार, २२६.११० ग्रॅम चांदी आणि ९६.९०० ग्रॅम कॉपर असे एकूण २०१८.८९० ग्रॅम सोने, चांदी आणि कॉपरचे मिश्रण दागिने बनवण्यासाठी दिले..मोबाइल बंद, संशय बळावलादागिने बनविण्यासाठी दिल्यानंतर सुमारे तीन आठवडे उलटले. त्यानंतरही दागिने न मिळाल्याने सवईवाला यांनी आरोपींना फोन लावला. परंतु, फोन लागत नव्हते. त्यामुळे काही तरी गडबड असल्याचा संशय सवईवाला यांना आला. २४ फेब्रुवारीला ते मित्र मछिंद्र नलावडे यांच्यासोबत राजकोटला गेले. तिथे 'आमचे कामगार सर्व सोने चोरून घेऊन गेले', अशी उत्तरे त्यांनी दिली..अपहरणाची खोटी केस करण्याची धमकीसवईवाला यांनी या सर्व प्रकारानंतर राजकोट पोलिसांत जाण्याचा निर्णय घेताच, एका आरोपीच्या पत्नीने कॉल करीत 'तुम्ही माझ्या पतीचे अपहरण केले', असा आरोप करत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. तसेच, आरोपींनी जिवे मारण्याचीही धमकी दिली. त्यामुळे सवईवाला थेट छत्रपती संभाजीनगरला परतले.