Chhatrapati Sambhajinagar: व्यापाऱ्याचे दोन किलो सोने लंपास; गुजरातच्या तिघांविरोधात गुन्हा, सव्वातीन कोटींची फसवणूक

Gujarat-Based Accused Booked in Fraud Case: सराफा व्यापाऱ्याची सव्वातीन कोटींची फसवणूक; २ किलो सोने घेऊन आरोपी फरार; विश्वासघाताची धक्कादायक घटना! गुजरातच्या तिघांकडून संभाजीनगर व्यापाऱ्याची फसवणूक
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: गुजरात येथील तिघांनी कासारी बाजारातील सराफा व्यापाऱ्याचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर दागिने बनवून देण्याएवजी तब्बल २ कोटी ८८ लाख २९ हजार ९६० रुपयांचे २ किलो सोने घेऊन धूम ठोकल्याचा प्रकार समोर आला. याप्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जयदीप हरकिशन झिंझुवडिगा, विशाल हरकिशन झिंझुवडिगा आणि कल्पेश झिंझुवडिगा (सर्व रा. राजकोट, गुजरात) अशी आरोपींची नावे आहे.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Sambhajinagar

