छत्रपती संभाजीनगर: राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शहरातील बांधकामे नियमित केली जात असून, गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला सर्वसाधारण सभेने सोमवारी (ता. २०) सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. आता २१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव दाखल करता येणार आहेत. .महापालिका प्रशासकांनी गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी दिलेली मुदत ३० एप्रिलला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे १ मे ते २१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने ठेवला होता. त्यावर नगरसेवक राजगौरव वानखेडे म्हणाले, 'आतापर्यंत गुंठेवारी नियमितीकरणाचे किती प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले..त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत किती पैसे जमा झाले, याची माहिती प्रशासनाने द्यावी.' सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी नियमितीकरणाच्या शुल्कात सूट देण्याची मागणी केली. अनिता घोडेले यांनी गुंठेवारी नियमितीकरणातून सातारा-देवळाई भागातून जो निधी जमा होतो, तो त्याच भागातील विकासकामांसाठी खर्च करण्याची मागणी केली. बालाजी मुंडे, कुलकर्णी, ओसामा अब्दुल कदीर, काकासाहेब काकडे, त्र्यंबक तुपे, अनिता घोडेले, किशोर नागरे यांच्यासह इतर सदस्यांनी भूमिका मांडली..ले-आउटच्या वसाहती गुंठेवारीत?विजय औताडे यांनी चुकीच्या पद्धतीने गुंठेवारी फायली मंजूर केल्या जात असल्याचा आरोप केला. ज्या भागात ले-आउट मंजुरी होऊ शकते तिथे गुंठेवारी केली जात आहे. त्यासाठी वर्ष २०२० पूर्वीचे बॉँडपेपर खरेदी केले जात असल्याचे औताडे यांचे म्हणणे होते. त्यावर महापौरांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले..दोन वर्षांत १२ हजार फायली मंजूरनगर रचना विभागाचे उपसंचालक मनोज गर्जे यांनी नियमितीकरणासाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव आणि मंजूर करण्यात आलेल्या फायलींची माहिती दिली. २०२४-२५ साली ३,८६२ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ३,३१७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यातून महापालिकेला ५५ कोटी ४६ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला. २०२५-२६ मध्ये ९,७७८ प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी ९,३०१ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आणि महापालिकेला ७७ कोटी १३ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला.