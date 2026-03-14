Chhatrapati Sambhajinagar Gas Shortage: गॅस टंचाईची भीती; संभाजीनगरमध्ये सिलिंडरसाठी १० दिवसांची वेटिंग; डबल सिलिंडर असलेले ग्राहकही आगाऊ बुकिंगकडे

छत्रपती संभाजीनगर: गॅस टंचाईच्या भीतीने वेळेवर गॅस भेटणार नाही. ऐनवेळी पंचाईत होईल, या भीतीने डबल गॅस टाकी असलेल्या बहुतांश ग्राहकांनी आगाऊ बुकिंग सुरू केली. त्यामुळे मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला. परिणामी, आता सिलिंडरसाठी ८ ते १० दिवसांपर्यंत वेटिंग वाढली. अशा स्थितीत ज्यांना खरोखर गरज आहे, अशा ऐनवेळी गॅस संपलेल्या ग्राहकांची मात्र तारांबळ उडाल्याचे चित्र शुक्रवारी (ता.१३) 'सकाळ'च्या पाहणीतून समोर आले. .व्यावसायिक गॅस बंद केल्याने काही प्रमाणात गॅसचा काळाबाजार फोफावला. यामुळे घरगुती गॅसचे ग्राहकही अस्वस्थ झाले. परिणामी, शुक्रवारीही शहरातील गॅस एजन्सींवर नागरिकांची गर्दी दिसून आली.सकाळ'ने सिडको एन-८ येथील भारत गॅसच्या एजन्सीवर पाहणी केली. त्यावेळी ऐनवेळी गॅस संपलेला बायजीपुऱ्यातील एक ग्राहक सिलिंडर घेण्यासाठी तेथे आला. चार दिवसांपूर्वी त्याने बुकिंग केलेली असल्याचे सांगितले. त्यावर महिला कर्मचाऱ्याने अजून चार दिवस सिलिंडर भेटणार नाही. अजून चार दिवसांनी या, असे सांगितले. एका महिलेने ऑनलाइन बुकिंग होत नसल्याचे सांगितले. त्यावर सर्व्हर डाउन असेल, आधी ऑनलाइन बुकिंग करा..Chhatrapati Sambhajinagar News: गॅससाठी जनतेच्या रांगा, पण पथकांना काळाबाजार दिसतच नाही! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गॅस गोंधळ.नंतर दहाव्या दिवशी सिलिंडर मिळेल, असे त्या महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले. त्यावर ती महिला हतबल होऊन तेथून निघून गेली. येणाऱ्या प्रत्येकाला ही महिला कर्मचारी बुकिंगनंतर दहाव्या दिवशी गॅस मिळेल, असे विनंती करून सांगत होती. शहरातील चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, त्रिमूर्ती चौक, नारेगाव, हर्सूलसह प्रत्येक गॅस एजन्सीवर हेच चित्र होते..LPG Gas Shortage: 'एलपीजी गॅस'ऐवजी 'पीएनजी' कनेक्शन घ्या! केंद्र सरकारचं आवाहन; पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचं मान्य.२५ हजारांपेक्षा अधिक ग्राहकांना प्रतीक्षा५ मार्चपासून शुक्रवारपर्यंत (ता. १३) शहरात सुमारे २५ हजारांपेक्षा अधिक घरगुती ग्राहक वेटिंगवर असल्याचे डिस्ट्रिब्युटर्सकडून सांगण्यात आले. भारत, एचपी आणि इंडेन या तिन्ही डिस्ट्रिब्युटर्सपैकी शहरातील एकट्या भारत एजन्सींकडे ७,२०० ग्राहक वेटिंगवर असल्याचे सिडको एन-८ च्या भारत एजन्सीवरील कर्मचाऱ्याने सांगितले.दुपारी जेवणाच्या सुटीत शटर डाउनएचपीच्या गॅस एजन्सीवर दुपारी २.१५ वाजता पाहणी केली असता, बुकिंगसाठी भरउन्हात लांबपर्यंत रांग लागलेली होती. ग्राहकांच्या गोंधळामुळे कर्मचारी शटर डाउन करत आत जेवण करत होते. दुसरीकडे आठवडाभरापूर्वी बुकिंग केलेल्यांनी सिलिंडर घेण्यासाठी वेगळी रांग केली होती. पावती दाखवल्यानंतर सिलिंडर दिले जात होते. तेथील कर्मचाऱ्याला विचारले असता, 'भाऊ, तुम्ही आज बुकिंग केल्यानंतर तुम्हाला ८ ते १० दिवसांनी सिलिंडर मिळेल', असे सांगितले..एजन्सींवर रांगा कशामुळे?व्यावसायिक गॅस बंदीमुळे काळ्या बाजारात घरगुती गॅसची विक्री.टंचाईच्या भीतीने डबल टाकी कनेक्शनवाल्यांकडून आगाऊ बुकिंग.पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणी वाढल्याने वेटिंग वाढलीऑनलाइन बुकिंग सिस्टीमवर ताण आल्याने ग्राहक थेट एजन्सीवर.