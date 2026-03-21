Chhatrapati Sambhajinagar News: महावितरणची झाडांवर कुऱ्हाड; नागरिक संतप्त, कारवाईची जोरदार मागणी

छत्रपती संभाजीनगर: एकीकडे नागरी वसाहतींमधील खुल्या जागा व उद्याने विकसित करण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करीत असतानाच महावितरणने शुक्रवारी (ता.२०) सिडको एन-१ मधील खुल्या जागेवरील उपयोगी झाडांवर निर्दयीपणे कुऱ्हाड चालवली. याविषयी सोसायटीतील नागरिकांनी संताप व्यक्त करत महावितरणच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली..सिडको एन-१ येथील निलेश्वर हाऊसिंग सोसायटीत राहणारे विवेक येवले यांचे फेम टाॅकिजच्या पाठीमागे घर आहे. घरासमोरील ७० बाय १२ आकाराच्या महापालिकेच्या खुल्या जागेत येवलेंसह काॅलनीतील नागरिकांनी सात-आठ वर्षांपूर्वी आंबा, पेरू, सीताफळ, शेवगा, आवळा अशी उपयोगी झाडे लावली..येवले कुटुंबीयांसह काॅलनीतील नागरिकांना ही झाडे फळे देत. आज दुपारी महावितरणच्या पथकाने धडक देत वीज वाहिनीच्या तारांखाली ही झाडे येत असल्याने मुळापासून तोडली. यावर येवले यांनी सांगितले, की वीज वाहिनीच्या तारा व झाडांमध्ये १० ते १२ फुटांचे अंतर आहे. ती तारांना बाधा ठरत नव्हती..तरीही महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना काहीही न विचारता निर्दयीपणे सात झाडे तोडली. यासंदर्भात येथील विवेक येवले यांनी सांगितले, की मी व काॅलनीतील नागरिकांनी ही झाडे मोठ्या मेहनतीने वाढवली..या झाडांना इजा होऊ नये, यासाठी फेम टाॅकीजच्या मालकांनी बांधकाम चालू असल्याने पत्र्याचे संरक्षण उभे केले. दुपारी घराबाहेर असताना ११ वर्षांच्या माझ्या मुलाने रडत फोनवरून झाडे तोडल्याची माहिती दिली. महावितरणच्या कार्यालयात जाऊन जाब विचारला असता त्यांना उत्तर देता आले नाही.