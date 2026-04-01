Chhatrapati Sambhajinagar: नव्या कंपनीचा मुहूर्त पुन्हा हुकला!; कचऱ्याची जबाबदारी सध्यातरी रेड्डीवरच

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील कचरा संकलन आणि वाहतुकीसाठी महापालिकेने गुजरातच्या वेस्टर्न इमॅजिनरी ट्रान्सकॉर्न या कंपनीची नियुक्ती केली. एक एप्रिलपासून नव्या कंपनीचे काम सुरू होणार होते. पण, शहरातील कचरा संकलन केंद्रांचे काम रखडल्याने कंपनीच्या कामाचा मुहूर्त पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला. आणखी आठ ते दहा दिवसांनंतर नव्या कंपनीचे काम सुरू होण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत रेड्डी कंपनीकडे जबाबदारी राहणार आहे. .महापालिकेने कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी रेड्डी कंपनीची नियुक्ती केली होती. मात्र, सात वर्षांचा करार संपल्यानंतर नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली व अहमदाबादच्या वेस्टर्न इमॅजिनरी ट्रान्सकॉर्न कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली..या कंपनीचे काम गुढीपाडव्यापासून सुरू होईल, असे सुरवातीला सांगण्यात आले. त्यानंतर एक एप्रिलचा मुहूर्त काढण्यात आला. पण, हा मुहूर्तदेखील आता हुकला आहे. तांत्रिक कारणांमुळे उद्याचा मुहूर्त लांबला असला तरी लवकरच शहरात.नव्या कंपनीचा मुहूर्त पुन्हा हुकला!४५० नवीन घंटागाड्या शहरातील रस्त्यावर धावताना दिसतील. रेड्डीकडे ३०० घंटागाड्या होत्या, तर नव्या कंपनीकडे ४५० घंटागाड्या आहेत. यातील ४१७ गाड्या प्रत्यक्ष रस्त्यावर असतील. विशेष म्हणजे, मुख्य रस्त्यांवरील राडारोडा (डब्बर) उचलण्यासाठी नव्या कंपनीकडे ५० 'टाटा ४०७' वाहने आहेत, जी जुन्या कंपनीकडे नव्हती. नव्या कंपनीतर्फे शहराच्या विविध भागांत कचरा संकलन केंद्र सुरू करून त्याठिकाणी कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाणार आहे..त्यात पहिल्या टप्प्यात शिवाजीनगर, एन-१२ आणि रमानगर येथील ट्रान्स्फर स्टेशन अद्याप सुरू न झाल्याने कामाला विलंब झाला आहे. तरीही, नव्या कंपनीने सर्व मार्गांचे (रूट) नियोजन अंतिम केले. शहरातील कचरा वाहतुकीसाठी २० कॅप्सूल आणि ९ जेसीबींची फौज तयार ठेवली.\."नव्या कंपनीची यंत्रणा रेड्डीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. ट्रान्स्फर स्टेशनचे काम पूर्ण होताच पूर्ण क्षमतेने संकलन सुरू होईल. शहराच्या स्वच्छतेसाठी ही यंत्रणा मैलाचा दगड ठरेल. शहराच्या स्वच्छतेत आमूलाग्र बदल होईल."— नंदकिशोर भोंबे, उपायुक्त, महापालिका.