Chh. Sambhaji Nagar : निवडणूक जाहीर, पण अर्ज गायब! फुलंब्री तहसील कार्यालयातील अजब प्रकाराने उमेदवारांची धावपळ!

फुलंब्री : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने ग्रामीण राजकारणात हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक कार्यक्रमानुसार १६ जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र फुलंब्री येथील तहसील कार्यालयात १५ जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्जच उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला, त्यामुळे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, इच्छुक उमेदवार व कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..फुलंब्री तालुक्यातील विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते गुरुवारी तहसील कार्यालयात उमेदवारी अर्ज मिळवण्यासाठी गेले असता, अर्ज अद्याप प्राप्त झाले नसल्याची माहिती देण्यात आली. निवडणूक प्रक्रियेनुसार अर्ज स्वीकारण्याच्या किमान एक दिवस आधी अर्ज कार्यालयात उपलब्ध असणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तसे न झाल्याने "उद्या अर्ज दाखल करायचा तरी कसा?" असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे..Yavatmal Ancient Shivalinga : कळंबमध्ये जमिनीतून प्रकटले महादेवाचे रूप! खोदकामात सापडले दहाव्या शतकातील पुरातन शिवलिंग आणि नंदी.या गोंधळामागे प्रशासनिक कारणेही पुढे येत आहेत. फुलंब्री तहसील कार्यालयातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी सध्या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या कामकाजात व्यस्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जि.प. व पं.स. निवडणूक तयारीकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. कार्यालयात उपस्थित असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांकडेही अर्ज उपलब्ध नसल्याचीच माहिती मिळाल्याने इच्छुक उमेदवारांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. निवडणूक कार्यक्रमानुसार १६ ते २१ जानेवारी या कालावधीत उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. .मात्र पहिल्याच दिवशी अर्ज न मिळाल्यास अनेक उमेदवारांच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही पक्षांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत, प्रशासनाने तातडीने अर्ज उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, तहसील प्रशासनाने परिस्थितीबाबत खुलासा केला आहे. अर्ज वरिष्ठ कार्यालयातूनच येत असून ते अद्याप तहसील कार्यालयात प्राप्त झालेले नाहीत. अर्ज वितरणासाठी कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र पथकही नियुक्त करण्यात आले आहे..फुलंब्री तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे उमेदवारी अर्ज तहसील कार्यालयात अजून प्राप्त झालेले नाहीत. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे एक पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. वरिष्ठ कार्यालयातून उमेदवारी अर्ज आल्यानंतर शुक्रवारपासून उमेदवारी अर्जांचे वितरण केले जाईल.- योगिता खटावकर, तहसीलदार, फुलंब्री.तहसील कार्यालयात उमेदवारी अर्ज घेण्यासाठी गेलो होतो. परंतु तहसील कार्यालयात सध्या उमेदवारी अर्ज नसल्याची माहिती मिळाली. 16 जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख निश्चित केलेली आहे, मात्र उमेदवारी अर्ज उपलब्ध नाही. प्रशासनाने उमेदवारी अर्ज किमान शुक्रवारी तरी उपलब्ध करावे.-चंद्रकांत जाधव, इच्छुक उमेदवार.महापालिकेच्या निवडणुकीच्या ग्रामीण भागाला फटका फुलंब्री येथील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला छत्रपती संभाजीनगर येथील महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या फटका बसला आहे. 15 जानेवारी रोजी महानगरपालिकेची निवडणूक असल्याने तहसील कार्यालयात अधिकारी कर्मचारी कमी होते. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे उमेदवारी अर्ज देखील उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीचा ग्रामीण भागाला फटका बसला असल्याची चर्चा सुरू आहे..