Chh. Sambhajinagar: रीलस्टारनं निवृत्त प्राध्यापकाला गोळ्या झाडून संपवलं, ४० दिवसांनी उघड; कच्च्या इंग्रजीमुळे सापडले, तिघांना अटक

छत्रपती संभाजीनगर : शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सेवानिवृत्त एचओडीने तरुणांसोबत मैत्री केली. त्या तरुणांनी रिॲलिटी शोच्या रंगवलेल्या स्वप्नात एचओडीने ५० लाख रुपये अडकवले. या व्यवहारातून वाद झाले आणि त्या तरुणांनी फार्म हाउसवर झालेल्या पार्टीत सेवानिवृत्त एचओडीची गोळी झाडून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली..गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा उलगडा करत तिघांना अटक केली आहे. राजाभाऊ सुभराव लोंढे (वय ६०, रा. ज्योतीनगर, उस्मानपुरा) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी विशाल विकास राठोड (वय २४), आकाश विनोद पवार (वय ३२, दोघे रा.गेवराई तांडा) व करण विलास आडे (वय २२, रा. गिरनेर तांडा) अशी आरोपींची नावे आहेत. ही माहिती पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी रविवारी (ता.१५) पत्रकार परिषदेत दिली..ज्योतीनगर येथील रहिवासी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे सेवानिवृत्त एचओडी राजाभाऊ सुभराव लोंढे यांची इव्हेंट मॅनेजमेंटचे काम करणाऱ्या विशाल राठोड याच्याशी मैत्री झाली. विशाल याने आकाश पवार व करण आडे यांची ओळख करून दिली. यांच्यात पार्ट्या होत असत. यातच तिघांनी 'खतरों के खिलाडी' सारखा 'लव्ह ॲण्ड डेअर' नावाचा रिॲलिटी शो सुरू करण्याचे स्वप्न रंगवले. या प्रोजेक्टसाठी ५० लाख रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे त्यांनी राजाभाऊ लोंढेना सांगितले. राजाभाऊ यांनी विशालला या रिॲलिटी शोसाठी ५० लाख रुपये दिले..खुनानंतर आरोपींनी मृताच्या मोबाइलवर स्टेटसखून केल्यानंतर आरोपींनी ८ फेब्रुवारीला लोंढे यांचा मोबाइल पुण्यातील लक्ष्मी रोडवर नेला. तेथे मोबाइल सुरू करून I am in personal work, don't call anyone असा इंग्रजीत स्टेटस ठेवल्याने या तोडक्या मोडक्या इंग्रजीवरून पोलिसांना संशय आला आणि आरोपींचा शोध लागला..शो सुरू होईना म्हणून ५० लाखांचा तगादा'लव्ह ॲण्ड डेअर' नावाचा रिॲलिटी शो सुरूच झाला नाही. त्यामुळे लोंढे यांनी दिलेल्या पैशांची मागणी सुरू केली. सुरवातीला काही रक्कम परत करण्यात आली. पण पुढे व्यवहारातून वाद वाढू लागले. पैशांचा तगादा वाढल्याने आरोपींनी कट रचल्याचे तपासात समोर आले..फार्म हाउसवर पार्टी आणि लोंढेंच्या डोक्यात गोळी झाडली५ फेब्रुवारी रोजी विशाल राठोड आणि त्याचा मेहुणा आकाश विनोद पवार (वय ३२) यांनी लोंढे यांना दौलताबाद परिसरातील एका फार्म हाउसवर पार्टीसाठी नेले. तेथे मद्यपान आणि गप्पांचा कार्यक्रम रंगला. त्यानंतर तिघे शहराकडे निघाले. दौलताबाद ते शहरादरम्यानच्या रस्त्यात अचानक परिस्थिती बदलली. आरोपींनी लोंढे यांचेच पिस्तूल हिसकावून त्यांच्या डोक्यात गोळी झाडली, ज्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..गेवराई तांड्याजवळ रात्रभर मृतदेह कारमध्येचखून केल्यानंतर रात्रभर मृतदेह कारमध्ये तसाच ठेवला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी करण याच्या मदतीने खड्ड्यात मृतदेह पुरला. नीट विल्हेवाट न लागल्याने दुसऱ्या दिवशी पुन्हा जेसीबीने तो व्यवस्थित बुजवून घेतल्याचे समोर आले. तहसीलदार यांच्या समोर मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. मृतदेहाच्या अंगावर केवळ पॅन्ट होती..मिसिंग तक्रारीनंतर उलगडला खूनलोंढे यांचे भाऊ उत्तम सुभराव लोंढे (वय ५४, रा. सौंदरे, ता. बार्शी, जि. सोलापूर) यांनी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात मिसिंगची तक्रार दिली. परंतु महिन्यानंतरही उस्मानपुरा पोलिसांनी त्यात पाहिजे तसे लक्ष घातले नाही. उत्तम लोंढे यांनी पोलिस आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर आयुक्त पवार यांनी स्वतः विचारपूस केली. अपहरण आणि खुनाचा उलगडा झाल्यानंतर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.