Chhatrapati Sambhajinagar: भररस्त्यात व्हॉल्व्हचे संकट; मुकुंदवाडी ते सिडको ;मार्गावर अपघाताचा धोका; अजब डिझाइनने चालकांच्या जिवाचे होतेय पाणी-पाणी

छत्रपती संभाजीनगर: शहराची तहान भागवण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या २,७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत मुख्य पाइपलाइनवर बसवण्यात आलेले एअर व्हाॅल्व्ह तांत्रिक कौशल्याऐवजी प्रशासनाच्या अजब नियोजनाचा नमुना ठरत आहेत. .मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन ते हर्सूलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर चक्क रस्त्याच्या मधोमध हे व्हाॅल्व्ह बसवण्यात आले असून, ते वाहनधारकांसाठी जीवघेणे ठरण्याची शक्यता आहे. रस्त्याच्या मधोमध लावण्यात आलेले हे व्हॉल्व्ह पाहून वाहनधारक संताप व्यक्त करत आहेत..शहराच्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात १,९०० किलोमीटर अंतराच्या पाइपलाइन टाकल्या जात आहेत. त्यात तीन मुख्य जलवाहिन्या आहेत. यातील एक जलवाहनी मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनपासून ते हर्सूलपर्यंत आहे. या जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले. त्यावर ठिकठिकाणी एअर व्हाॅल्व्ह बसवण्यात आले. नियमानुसार हे व्हाॅल्व्ह रस्त्याच्या कडेला किंवा सुरक्षित ठिकाणी असणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष पाहणीत ते भररस्त्यात उभे असल्याचे दिसून येत आहे..रात्रीच्या वेळी वेगात येणारे वाहन या लोखंडी व्हाॅल्व्हला धडकून मोठा अपघात होऊ शकतो. जलवाहिनी जेव्हा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल, तेव्हा त्यामध्ये पाण्याचा दाब प्रचंड असेल. एखादे जड वाहन या व्हाॅल्व्हला धडकल्यास किंवा व्हाॅल्व्ह फुटल्यास हजारो लिटर पाणी वेगाने बाहेर पडेल..अशा स्थितीत संबंधित परिसरात काही मिनिटांतच पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन मोठे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. सामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या डिझाइनमध्ये बदल करून हे व्हाॅल्व्ह सुरक्षित ठिकाणी हलवावेत, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली.."लवकरच मी पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आढावा बैठक घेणार आहे. रस्त्याच्या मधोमध व्हाॅल्व्ह बसवण्यात आले असल्यास आणि ते वाहतुकीला अडथळा ठरत असतील तर त्याबाबत बैठकीत माहिती घेतली जाईल."-अमोल येडगे, आयुक्त, महापालिका.अभियांत्रिकी बुद्धिमत्तेवर प्रश्नचिन्ह२,७४० कोटींसारख्या महाकाय योजनेचे डिझाइन तयार करताना तांत्रिक सल्लागारांनी आणि संबंधित कंत्राटदार कंपनीने रस्त्याचा विचार का केला नाही? भररस्त्यात व्हाॅल्व्ह उभे करण्याचे 'महापाप' कोणाचे? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. भविष्यात रस्ता रुंदीकरण किंवा डांबरीकरण करताना हे व्हाॅल्व्ह पुन्हा अडथळा ठरणार आहेत. महापालिकेला एकीकडे रस्त्याच्या मधोमध आलेले विजेचे खांब काढण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. त्यात आता नव्या पाणी योजनेचे व्हॉल्व्ह रस्त्यात आल्याने ते कसे हटविणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे या पाणी योजनेअंतर्गत टाकण्यात आलेली मुख्य पाइपलाइन पैठण रोडवर मधोमध आलेली आहे. त्यावर अद्याप उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.