Chhatrapati Sambhajinagar: इंधन आणि चार्जिंगचे टेन्शन मिटणार!; संभाजीनगर, शिर्डीच्या संशोधकांना ‘सेल्फ पॉवर जनरेटिव्ह कार सिस्टीम’चे पेटंट

छत्रपती संभाजीनगर: वाढते प्रदूषण आणि इंधनाचे गगनाला भिडलेले दर यावर उपाय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पाहिले जाते. मात्र, चार्जिंगची समस्या मोठी अडचण ठरते. यावर मात करण्यासाठी हर्षवर्धन कर्णिक आणि अर्जुन राजपूत या संशोधकांनी 'सेल्फ-पॉवर जनरेटिव्ह फोरव्हीलर कार सिस्टीम' विकसित केली आहे. केंद्र सरकारच्या पेटंट कार्यालयाने नुकतेच हे पेटंट प्रसिद्ध केले आहे..सध्या गॅस सिलेंडरपासून ते वाहनांसाठी लागणारे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस यांचा तुटवडा जाणवत आहे. अनेक वेळा पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला जातो; परंतु त्यासाठीही चार्जिंगसाठी वेळ द्यावा लागतो. तसेच गॅस किंवा इलेक्ट्रिक सुविधा सर्वच ठिकाणी उपलब्ध असेल, याची खात्री देता येत नाही..त्याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर येथील हर्षवर्धन अलका राजेंद्र कर्णिक आणि शिर्डीचे (जि. अहिल्यानगर) अर्जुन प्रकाशसिंग राजपूत यांनी गेल्या सात वर्षांत विविध प्रयोग करून 'सेल्फ पॉवर जनरेटिव्ह फोर व्हीलर कार सिस्टीम' विकसित केली आहे. अर्जुन हा बी.टेक. करत आहे. हर्षवर्धन हा फार्मसीमध्ये पीएच.डी. करीत आहे. दोन्हीही विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातले असूनदेखील एक जिज्ञासा म्हणून त्यांनी हे मॉडेल साकारले आहे..काय आहे हे नवे तंत्रज्ञान?या प्रकल्पांतर्गत चारचाकी वाहन चालत असतानाच ते स्वतःची वीज स्वतः निर्माण करू शकेल. या सिस्टीममध्ये अल्टरनेटर, फ्लायव्हील आणि इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरचा एकत्रित वापर करण्यात आला आहे. कारच्या बोनेटमध्ये डाव्या आणि उजव्या बाजूला दोन लिथियम-आयन बॅटरी बसवल्या आहेत. वाहन धावत असताना चाकांची हालचाल आणि वाहनाचे जडत्व यातून मिळणाऱ्या यांत्रिक उर्जेचे रूपांतर विजेमध्ये होते. डिझेल, पेट्रोल, गॅस किंवा इलेक्ट्रिक चार्जिंगशिवाय वाहन चालू शकते..पेटंटची अधिकृत नोंदभारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाने २४ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत जर्नलमध्ये (Issue No. १७/२०२६) या संशोधनाची माहिती देण्यात आली आहे. कोपरगाव (माढी खुर्द) येथील बाबासाहेब आभाळे हे अर्जदार आहेत..तंत्रज्ञानाचे फायदेस्वत:हून चार्जिंग : वाहनातील 'रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग' आणि फ्लायव्हील स्टोरेजमुळे फिरणाऱ्या ऊर्जेचे रूपांतर विद्युत शक्तीमध्ये होते, ज्यामुळे बॅटरी आपोआप चार्ज होते.शून्य उत्सर्जन : ही कार पूर्णपणे इलेक्ट्रिकवर चालत असल्याने प्रदूषणाचे प्रमाण शून्य राहते.इंधनाची बचत : पारंपरिक वाहनांमध्ये वाया जाणारी ऊर्जा ही यंत्रणा पुन्हा खेचून घेते, त्यामुळे बाह्य इंधनावरील अवलंबित्व कमी होते.