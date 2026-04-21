Chhatrapati Sambhainagar: इतिहास वस्तुसंग्रहालयात वारशाचा अनमोल ठेवा; विद्यापीठ ; विद्यार्थी, संशोधकांसाठी संशोधन व ज्ञानाचे केंद्र

छत्रपती संभाजीनगर ऐतिहासिक शहर या शहरात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तुसंग्रहालये आहेत. पुरातत्त्व खाते, महापालिका, विद्यापीठ यांची संग्रहालये तर आहेतच. पण, शहरातील काही हौशी मंडळींनीही नानाविध गोष्टींचा संग्रह करीत खासगी छोटेखानी संग्रहालये बनवली. त्यातील काही वस्तुसंग्रहालयांची ओळख करून देणारी ही मालिका. उन्हाळ्याच्या सुटीत बच्चेकंपनीला आणि मोठ्यांनाही हे ऐतिहासिक खजिने वेगळा आनंद देतील..छत्रपती संभाजीनगर हे ऐतिहासिक वारशाने समृद्ध शहर. येथे पुरातत्त्व, महापालिका आणि विद्यापीठ अशा विविध स्तरांवर संग्रहालये कार्यरत आहेत. या संग्रहालयांतून इतिहास जिवंत ठेवण्याचे काम सुरू आहे. उन्हाळ्याच्या सुटीत विद्यार्थ्यांसह इतिहासप्रेमींना या ठिकाणी भूतकाळाची समृद्ध ओळख अनुभवायला मिळते. अशाच महत्त्वाच्या संग्रहालयांपैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील इतिहास वस्तुसंग्रहालय विशेष लक्षवेधी ठरते..शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे इतिहास वस्तुसंग्रहालय हे प्राचीन ते आधुनिक काळातील सांस्कृतिक वारशाचे जिवंत दालन आहे. पाषाणयुगापासून सातवाहन, मध्ययुगीन, मुघल आणि परकीय सत्तेखालील काळापर्यंतच्या इतिहासाचा समृद्ध पट येथे पाहायला मिळतो. टेराकोटा मूर्ती, जगप्रसिद्ध मूर्तींच्या प्रतिकृती, शस्त्रे, भांडी, चित्रे, नाणी, मणी, छोट्या तोफा यांचा मोठा संग्रह आहे. लिथोग्राफ्स आणि हस्तलिखितांचा इथल्याएवढा साठा अन्य कुठेही नाही..दगडी मूर्तींसाठी स्वतंत्र गॅलरी बांधण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी संग्रहालय शास्त्राचे अभ्यासक्रम चालवले जातात. या संग्रहालयाची स्थापना १९७३ मध्ये इतिहास व प्राचीन भारतीय संस्कृती विभागाचे प्रमुख डॉ. आर.एस. गुप्ते यांनी केली. पुढे १९८३ मध्ये स्वतंत्र इमारत उभारण्यात आली. डॉ. एस.बी. देशमुख, सर रावबहादूर परसनीस आणि सरदार बावणे यांच्या संग्रहामुळे संग्रहालयाची श्रीमंती अधिक वाढली..धार्मिक व सामाजिक इतिहास सांगणारी शिल्पेब्राह्मण, जैन व बौद्ध परंपरेतील शिल्पांचा संग्रह मराठवाड्यातील सामाजिक व धार्मिक चळवळींचा मागोवा देतो. या शिल्पांमधून कलात्मकता व सांस्कृतिक समृद्धीचे दर्शन घडते.लघुचित्र दालनात कला-संस्कृतीचा प्रवास१७०० ते १९०० या कालखंडातील मराठा, मुघल, राजपूत, दख्खन व कंपनी शैलीतील लघुचित्रांचा संग्रह येथे प्रदर्शित आहे. रागमाला, बारहमासा आणि सचित्र हस्तलिखितांमधून त्या काळातील जीवनशैली, युद्धनीती, निसर्ग व संस्कृतीचे दर्शन घडते..हस्तलिखिते व मोडी कागदपत्रांचा ठेवासंग्रहालयात सुमारे १७ हजार हस्तलिखिते असून त्यातील काही सचित्र आहेत. मराठाकालीन मोडी लिपितील कागदपत्रांमध्ये नाना फडणवीस यांच्या मेणवली दप्तरीचा समावेश या अभिलेखागारात आहे.पुरातत्त्वीय अवशेषांचे विशेष आकर्षणभोकरदन येथील सातवाहनकालीन उत्खननातून मिळालेली हत्ती-दाताची स्त्रीमूर्ती, मातीची भांडी, काच मणी, शंख वस्तू हे संग्रहालयातील विशेष आकर्षण आहे. तसेच दौलताबाद येथील उत्खनन यामध्ये मध्ययुगीन काळातील वस्तू या संग्रहात लक्ष वेधतात..शस्त्रसंग्रहातून युद्धकलेचा परिचय१७०० ते १९०० या कालखंडातील मराठा, मुघल, दख्खनी, ब्रिटीश व डच शैलीतील तलवारी, समुराई व पटियाला प्रकारच्या तलवारींचा संग्रह येथे पाहायला मिळतो. वर्षभरात ४० हजारांपर्यंत विद्यार्थ्यांनी या संग्रहालयास भेट दिली. विदेशी एक हजाराहून अधिक पर्यटक वर्षभरात याठिकाणी येतात.आर्काइव्ह व ग्रंथालय सेवाविद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी ३ महिन्यांचे सदस्यत्व : ५० रुपयेडिजिटल आर्काइव्ह वापर शुल्क : ५० रुपयेइतरांसाठीसदस्यत्व : १०० रुपयेडिजिटल आर्काइव्ह वापर शुल्क : १०० रुपये.प्रकाशनेबारामासा चित्रे, दगडी शिल्पे, भोकरदन उत्खनन अहवाल (१९७३), दौलताबाद अहवाल, सचित्र हस्तलिखिते, मराठा चित्रकला, सरदार नाईक बावणे संग्रहातील चित्रेशिल्प, चित्रकला आणि नाण्यांचा अद्भुत खजिनासंग्रहालयात दगडी व कांस्य शिल्पे, लघुचित्रकला, भारतातील पहिल्या नाण्यापासून ब्रिटिशकालीन नाण्यांपर्यंतचा प्रवास, त्यात सुवर्ण-रौप्य-तांब्याची नाणी, सजावटी वस्तू, शस्त्रास्त्रे, लाकडी कोरीव काम आणि हस्तलिखितांचा मोठा साठा आहे. मौर्य, सातवाहन, गुप्त, मुघल आणि मराठा काळातील नाण्यांचे दुर्मिळ नमुने येथे पाहायला मिळतात..वेळदररोज : सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ५.३०सुटी : दुसरा व चौथा शनिवार,रविवार आणि राष्ट्रीय सुट्याप्रवेश शुल्कभारतीय प्रौढ ५ रुपयेमुले (१२ वर्षांपर्यंत) २ रुपयेविदेशी पर्यटक २० रुपये.