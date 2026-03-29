Chhatrapati Sambhajinagar: मुख्य पाइपलाइनची वेल्डिंग निखळली; नव्या योजनेतील चाचणीला अडथळा, रविवारी होणार दुरुस्ती

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेअंतर्गत टाकण्यात आलेल्या २,५०० मिलीमीटर व्यासाच्या पाइपलाइनची चाचणी घेतली जात आहे. या चाचणीला शुक्रवारी (ता. २८) ब्रेक लागला. कारकीनजवळ मुख्य पाइपलाइनची वेल्डिंग निखळल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जीव्हीपीआर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धक्का बसला. या प्रकारामुळे चाचणीला ब्रेक लागला. निखळलेली वेल्डिंग दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, रविवारपर्यंत (ता. २९) हे काम पूर्ण होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. .शहरासाठी २,७४० कोटी रुपये खर्चून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणी योजनेचे काम केले जात आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २०० एमएलडी पाणी शहरात आणण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार १९ मार्चला पाडव्याच्या मुहूर्तावर सायफन पद्धतीने नाथसागरातील पाणी उपसा विहिरीत (जॅकवेल) पाणी घेण्यात आले. हा टप्पा यशस्वी झाल्यानंतर सोमवारी (ता. २३) जॅकवेलवरील ३७०० अश्वशक्तीच्या दोन पंपाची चाचणी घेण्यात आली. तीही यशस्वी ठरली..पहिल्या दिवशी मुख्य २,५०० मिलीमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीत ९०० मीटरपर्यंत पाणी घेण्यात आले. हे पाणी स्मशानभूमीजवळ स्क्रोल व्हॉल्व्हमधून सोडून देण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी साडेतीन किमी अंतरापर्यंत संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यासमोर असलेल्या व्हॉल्व्हपर्यंत पाणी आणण्यात आले. तिसऱ्या दिवशी ढोरकीनपर्यंत दहा किलोमीटरपर्यंत पाणी घेण्यात आले..यावेळी काही ठिकाणी गळत्या आढळून आल्या. चाचणी घेत असताना या गळत्या बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर चौथ्या दिवशी मुख्य पाइपलाइनमधून कारकीनपर्यंत पाणी आले. परंतु, त्याठिकाणी पाइपलाइनची वेल्डिंग निखळल्याचे लक्षात आले. पाइपलाइनमध्ये पाणी असल्याने काम करता येत नव्हते. पाइपलाइन रिकामी करण्यात आल्यानंतर वेल्डिंग करण्याच्या कामाला सुरवात झाली. पाणीपुरवठा सुरू होण्यापूर्वीच मुख्य पाइपलाइनची वेल्डिंग निखळल्याचे समोर आले. त्यानंतर दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले..चाचणीवर प्रश्नचिन्हमुख्य पाइपलाइनची हायड्रोलिक चाचणी करण्याऐवजी अल्ट्रासाउंड सिस्टीमद्वारे चाचणी घेण्यात आली. ही चाचणी यशस्वी झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण, चाचणीतच मुख्य पाइपलाइनची वेल्डिंग निखळल्याचे समोर आल्याने या चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्याठिकाणी वेल्डिंग निखळली तिथे मुख्य पाइपलाइनवर सिमेंटचा थर टाकण्यात आला होता. सिमेंटचा थर काढून दोन्ही पाइपला जोडण्यासाठी पुन्हा वेल्डिंगचे काम हाती घेण्यात आले आहे. रविवारी दुपारपर्यंत हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.दोन दिवस चाचणी बंदजॅकवेलमधून मुख्य पाइपलाइनद्वारे कारकीनपर्यंत म्हणजे १३.८० किमीपर्यंत पाणी आणण्यास प्रशासनाला यश आले. त्यानंतर मात्र अडथळे येत आहेत. वेल्डिंग निखळल्याने आता दोन दिवस चाचणी घेता येणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.