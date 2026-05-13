Chhatrapati Sambhajinagar: ठणठणाटात पाच तास पाणी बंद!; छावणी परिषदेच्या लिकेजमुळे जुन्या शहराचा पुरवठा विस्कळित

छत्रपती संभाजीनगर: जलवाहिन्यांवरील गळत्या बंद करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या शटडाउनमुळे शहरात सध्या पाण्याचा ठणठणाट आहे. त्यात मंगळवारी (ता. १२) रेल्वेस्टेशन रोडवरील महापौर बंगला परिसरातील छावणी परिषदेच्या पाइपलाइनवर लागलेली गळती बंद करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी जुन्या शहराचा पाणीपुरवठा पाच तास बंद करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. .यंदाच्या उन्हाळ्यात नव्या योजनेचे पाणी शहराला मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. पण, नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला. त्यात जुन्या पाणी योजनांमध्ये बिघाड सुरूच असल्याने शहरात आठ ते दहा दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. एकीकडे उन्हाचा चटका वाढत असताना दुसरीकडे पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागत आहे..जायकवाडी परिसरातील स्मशानभूमीजवळ १,२०० मिलिमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीवर गळती लागल्याने, दुरुस्तीच्या कामासाठी आठ मे रोजी रात्री शटडाउन घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्याचदरम्यान फारोळा येथील पंपगृहाजवळ १,२०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी फुटली व पाणी पंपगृहात शिरले..त्यामुळे ७ मे रोजी रात्रीच दोन्ही ठिकाणच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी २१ तास लागले. ९ मे रोजी सकाळपासून शहराचे पाणी वितरण सुरू झाले. त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत दुरुस्तीसाठी पाणी बंद करावे लागले. रेल्वेस्टेशन रोडवरील अयोध्यानगरी मैदानासमोरील मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात होते. याठिकाणची दुरुस्ती महापालिकेने मंगळवारी केली..सायंकाळपर्यंत चालले कामनक्षत्रवाडीतील एमबीआरपासून शहरात येणाऱ्या १,४०० मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीवर छावणी परिषदेला कनेक्शन देण्यात आलेले आहे. या जलवाहिनीवर अयोध्यानगरी मैदानाजवळ लिकेज होते. शटडाउनच्या काळात छावणी परिषदेने दुरुस्तीचा प्रयत्न केला. पण, गळती बंद झाली नाही. त्यामुळे शहरालाही कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत होता. म्हणून महापालिकेने मंगळवारी दुपारी बाराला दुरुस्ती सुरू केली. सायंकाळी ५ पर्यंत हे काम चालले. या काळात एक्स्प्रेस जलवाहिनीद्वारे सिडको-हडकोचा पाणीपुरवठा मात्र सुरळीत होता, असे सूत्रांनी सांगितले.